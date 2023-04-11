Ученые из Китая и США рекомендуют сократить потребление добавленных сахаров примерно до 6 чайных ложек в день и ограничить количество подслащенных сахаром напитков до одной порции в неделю. Они обнаружили вредные связи между потреблением сахара и 45 последствиями, включая астму, диабет, ожирение, болезни сердца, депрессию и некоторые виды рака.

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Новое исследование сахара

Известно, что чрезмерное потребление сахара может иметь негативные последствия для здоровья, что побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие организации сократить потребление свободных или добавленных сахаров до уровня менее 10% от общего суточного потребления энергии. Но перед тем как разрабатывать детальную политику ограничения сахара нужно всесторонне оценить качество существующих доказательств.

Ученые провели комплексный обзор, чтобы оценить качество доказательств, потенциальные погрешности и достоверность всех доступных исследований потребления сахара с пищей и последствиями для здоровья. Обзор включал 73 метаанализа (67 обсервационных исследований и 6 рандомизированных контролируемых исследований) с 8601 статьей, охватывающих 83 результата для здоровья взрослых и детей. Исследователи оценили методологическое качество включенных статей и классифицировали доказательства каждого результата как высокое, среднее, низкое или очень низкое качество, чтобы сделать выводы.

Сахар повышает риск многих болезней

Ученые обнаружили значительные вредные взаимосвязи между потреблением сахара и:

18 эндокринными и метаболическими заболеваниями, в частности с диабетом, подагрой и ожирением;

10 сердечно-сосудистыми патологиями, в частности высоким давлением, сердечным приступом, инсультом;

7 видами онкологических заболеваний, в том числе рак груди, простаты и поджелудочной железы;

10 других заболеваний, в том числе астма, кариес, депрессия и преждевременная смерть.

Доказательства среднего качества свидетельствуют, что потребление подслащенных напитков в значительной степени связано с увеличением массы тела, а любое потребление сахара связано с увеличением накопления жира в печени и мышцах.