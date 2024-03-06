В нашем быстром и динамичном мире люди ежедневно сталкиваются с множеством стрессовых факторов, начиная от пробок на дорогах и шума, заканчивая конфликтами и жесткими дедлайнами на работе.

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Различные исследования уже доказали, как, например, длительное время в дороге на работу может усиливать симптомы депрессии. Стресс невероятно влияет на эмоциональное состояние человека, его настроение, физическое здоровье и когнитивные способности, включая память и внимание.

Новое исследование стресса

Два ученых из Университета штата Северная Каролина, София Е. Ли и Шеваун Д. Нейперт решили изучить, как меняется субъективное восприятие возраста у молодых людей в условиях ежедневного стресса. В их исследовании участвовало 107 человек в возрасте от 18 до 36 лет, которые в течение девяти дней вели онлайн-дневник.

Первый день был посвящен сбору общей информации об участниках, их хронические заболевания, а в другие дни они записывали свой субъективный возраст, указывали факторы стресса и оценивали чувство контроля над своей жизнью.

Стресс заставляет людей чувствовать себя старше

Ученые установили, что люди, которые имеют больше стрессов, склонны чувствовать себя старше и так же оценивали свой внешний вид. Кроме того, авторы обнаружили, что уверенность в том, что человек может влиять на события в своей жизни и их результат, влияет на субъективное восприятие возраста.

В течение пяти дней наблюдений у людей с низким ощущением контроля над своей жизнью средний возраст увеличился на два года. В то же время их оценка внешнего возраста увеличилась в среднем на год.

Однако все менялось с увеличением уверенности участников в том, что они контролируют свою жизнь: они либо не чувствовали изменения в субъективном возрасте, или чувствовали себя на полгода моложе. Этот эффект сохранялся и в оценке своего внешнего вида.

Исследователи пришли к выводу, что молодые люди, которые из-за ежедневного стресса чувствуют себя старше, благодаря чувству личного контроля смягчают негативный эффект. Но в дни, когда чувство контроля было низким, влияние стресса увеличивалось, в результате чего увеличивался и возраст, что субъективно ощущается.

Ученые предполагают, что убеждение, что человек контролирует свою жизнь, функционирует как буфер для субъективного старения под воздействием ежедневных стрессов.