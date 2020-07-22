Уход за чистотой гениталий является важной составляющей здоровья человека. Не обязательно средство должно быть с пометкой "интимное" и от популярных производителей, которые мы можем увидеть на полках супермаркетов. Как выбрать идеальное средство для интимной гигиены – читайте дальше.

Много средств для интимной гигиены, несмотря на маркировку "рекомендуемые гинекологами", "гипоаллергенные", не всегда безопасны. Об этом пишет врач-гинеколог Оксана Негрич на своей странице в инстаграме.

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Даже популярные разрекламированные средства могут содержать раздражающие вещества, подсушивающие или же вызывающие аллергические реакции. Идеальное средство для интимной гигиены должно быть с деликатным составом, адаптированным к физиологическому pH.

Используйте средства для гигиены не чаще 1-2 раз в сутки, кроме отдельных случаев, когда это действительно необходимо. Чаще мытье может вызвать раздражение,

– отмечает гинеколог.

Какие составляющие желательно избегать в интимных средствах

парфюмированные добавки

эфирные масла

раздражающие поверхностно-активные вещества (лаурилсульфат натрия, лаурилсульфат аммония)

антибактериальные и антисептические средства, которые убивают прежде всего благоприятные микроорганизмы (применение возможно только в определенных клинических ситуациях по назначению врача)

Каким ингредиентам следует отдать предпочтение (при условии отсутствия аллергических реакций)

вещества, регулирующие pH (молочная кислота)

смягчающие и успокаивающие средства (ромашка, овес, календула, гибискус, мальва, лаванда)

деликатные поверхностно-активные вещества, полученные из растительных основ (с суффиксами -бетаин, -глюкозид)

очищающие средства (шалфей, сосна, эвкалипт или клюква)️



Любое средство для интимной гигиены обязательно надо смывать водой / Фото: Unsplash

Заметим, что эти средства исключительно для наружного применения. Любое средство для интимной гигиены требует тщательного смывания водой.

Пользуйтесь одноразовыми мягкими салфетками, если это возможно. Если предпочитаете полотенца – лучше иметь отдельное для интимных зон и не забывать регулярно его менять,

– рекомендует Негрич.

Также врач напомнила о том, что следует подмываться в направлении спереди назад и чистыми руками.

"Поскольку разные губки – это источник распространения многочисленных микроорганизмов", – добавила она.