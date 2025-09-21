Назвали диету, которая замедляет старение мозга
- "Зеленый" вариант средиземноморской диеты может замедлять возрастные изменения мозга, снижая белковые маркеры, связанные со снижением когнитивных функций.
- Исследование показало, что зеленый чай и манкай обладают противовоспалительными свойствами, что могут объяснять защитный эффект этой диеты.
"Зеленый" вариант средиземноморской диеты может замедлять возрастные изменения мозга, влияя на белковые маркеры, связанные со снижением когнитивных функций.
Об этом свидетельствует новый анализ, опубликованный в журнале Clinical Nutrition, передает 24 Канал. Исследование провели ученые Университета Бен-Гуриона, Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана и Лейпцигского университета.
Смотрите также Почему мы потребляем соли втрое больше нормы и как быстро это исправить
Детали исследования?
Ученые проанализировали данные почти 300 участников проекта DIRECT PLUS – одного из крупнейших длительных исследований влияния питания на работу мозга. В течение 18 месяцев участники придерживались различных планов питания:
- стандартной здоровой диеты;
- традиционной средиземноморской диеты с ограничением=из калорий, меньшим потреблением простых углеводов и заменой красного мяса рыбой и птицей;
- зеленой средиземноморской диеты, которая включала те же принципы, но дополнительно содержала зеленый чай и водное растение манкай.
Что обнаружили ученые?
Измерение уровня специфических белков в крови показало: повышенные концентрации этих маркеров указывают на ускоренное старение мозга. У тех же, кто придерживался "зеленого" варианта средиземноморской диеты, эти показатели существенно снижались.
По мнению авторов работы, противовоспалительные свойства зеленого чая и манкая могут объяснять защитный эффект.
По словам Анат Меир, научной сотрудницы Гарвардской школы Чана, анализ белковых маркеров в крови позволяет отслеживать изменения в мозге задолго до появления первых симптомов.
Заметьте. Такой подход позволяет глубже понять, как питание и образ жизни поддерживают когнитивное здоровье и снижают риск неврологических нарушений в будущем.
Питание и самочувствие: что нужно знать?
- Американские ученые обнаружили, что даже кратковременное потребление жирной пищи может негативно влиять на память из-за перестройки мозговых центров.
- В то же время восстановление нормального уровня глюкозы может вернуть нормальную активность нейронов. Это доказывает возможность обратимости когнитивных нарушений только благодаря изменениям в пищевых привычках.
- К слову, по данным ЦОЗ, избыток жиров в рационе может привести к набору лишнего веса, повысить уровень холестерина, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.