Ученые установили, что большая продолжительность воздействия синего света была связана ранним началом полового созревания у самок крыс, у которых также наблюдалось снижение уровня мелатонина, повышение некоторых репродуктивных гормонов и физические изменения в их яичниках.

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Вред синего света

Ранее использование мобильных устройств, излучающих синий свет, связывалось с нарушением режима сна у детей, но эти результаты указывают на наличие дополнительных рисков для развития ребенка и будущей фертильности.

Ухудшение качества сна как у детей, так и у взрослых происходит из-за нарушения наших биологических часов, поскольку синий свет препятствует вечернему повышению уровня гормона мелатонина, который готовит наше тело к отдыху и сну. Уровень мелатонина в целом выше в период полового созревания, чем в период полового созревания, что, как полагают, играет определенную роль в задержке начала полового созревания. Половое созревание – это сложный процесс, включающий координацию нескольких систем организма и гормонов.

Связь между влиянием синего света и снижением уровня мелатонина свидетельствует о том, что увеличение времени перед экраном, например во время пандемических ограничений, может играть определенную роль в этом росте. Однако оценить это у детей очень сложно.

Синий свет ускоряет половое созревание

Поэтому в этом исследовании использовали модель крыс, их разделили на три группы по шесть и подвергли либо нормальному циклу освещения, либо 6 или 12-часовому воздействию синего света. Первые признаки полового созревания возникали значительно раньше в обеих группах, подвергшихся влиянию синего света, и чем длиннее была продолжительность облучения, тем раньше наступало половое созревание.

У крыс, подвергавшихся синему свету, также наблюдалось снижение уровня мелатонина и повышение специфических репродуктивных гормонов (эстрадиола и лютеинизирующего гормона), а также физические изменения в ткани яичников, что соответствовало началу полового созревания. Во время 12-часового воздействия крысы также имели некоторые признаки повреждения клеток и воспаления в яичниках.