Однако новые данные дают надежду на прорыв в изучении этого вопроса. В настоящее время внимание ученых привлек белок под названием WASF3, который может играть ключевую роль в вызвании усталости и других симптомов СХВ.

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Этот протеин, на который ставят ставки ученые, может влиять на работу митохондрий – "энергетических заводов" клеток.

Дело в том, что в случае СХВ белок WASF3 приводит к дисфункции митохондрий, что приводит к ухудшению снабжения энергии клеткам. Это объясняет почему пациенты, страдающие СХУ, испытывают постоянную усталость и чувство истощения.

Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой гипотезы и выяснения точных механизмов действия протеина, это открытие может стать важным шагом в разработке эффективных препаратов лечения СХУ.

Почему это важно

Ученые надеются, что разработка лекарств, способствующих нормализации работы этого протеина, может привести к снижению симптомов и улучшению качества жизни у пациентов с СХУ.

СХВ является серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие люди, а для медицинской сферы эта проблема остается загадкой, и новое исследование дает надежды на то, что разработка более эффективных подходов к диагностике и лечению этого недуга возможны.