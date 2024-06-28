Хотя СДВГ преобладает у детей (примерно у 5% несовершеннолетнего населения планеты), встречается синдром и у взрослых. В МКБ-11 СДВГ относится к нейроонтогенетическим расстройствам.

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Это означает, что заболевание влияет на развитие нервной системы и затрагивает эмоции, способность к обучению, самоконтроль и память. С неврологической точки зрения СДВГ – хронический синдром, лекарств против которого (по крайней мере сейчас) не существует.

Как правило, проявления СДВГ сохраняются на протяжении всей жизни. Хотя некоторые исследования показывают, что от 30 до 60% детей к подростковому возрасту перерастают СДВГ – их поведение перестает соответствовать диагностическим критериям или адаптируются к жизни в обществе с синдромом.

Симптомы СДВГ

В зависимости от набора симптомов определяют тип СДВГ – может преобладать невнимательность или гиперактивность/импульсивность или их комбинация.

На невнимательность указывают проблемы с концентрацией внимания, когда человек:

легко отвлекается;

часто переключается с одного занятия на другое;

выглядит растерянным или рассеянным;

часто делает ошибки или что-то теряет;

не может организовать свою работу и действовать по инструкции (или очень сложно).

Причем такая прокрастинация случается не от лени. Дело в том, что, если задача не приносит особого удовольствия и не связана с высвобождением большого количества дофамина, она будет восприниматься как обычная. Из-за этого сосредоточиться на работе, требующей усидчивости, бывает трудно и ее выполнение может вызывать стресс и неоднократно откладываться.

К симптомам гиперактивности и импульсивности относятся:

постоянное движение и трудности с нахождением на одном месте;

склонность нервничать, особенно если нужно сосредоточиться;

быстрая речь;

потребность перебивать других людей.

Поэтому людям с СДВГ часто требуется больше времени на выполнение рутинных задач, они нередко забывчивы, иногда склонны к гиперфокусу на отдельных задачах (если они интересны).

Также часто у людей с СДВГ встречаются нарушения сна, финансовые проблемы, злоупотребление кофе или энергетиками и низкая самооценка из-за беспокойства о своем состоянии и попыток успешно выполнить задание и оправдать свои и чужие ожидания.

Причем у взрослых пациентов симптомы СДВГ могут сохраняться, но проявляться не так ярко из-за способности себя контролировать или умения организовать свою жизнь таким образом, чтобы расстройство не наносило сильного дискомфорта.

Диагностика СДВГ

На приеме педиатр или терапевт подробно опросит пациента и/или его родителей:

какие симптомы;

когда они начались и как долго сохраняются;

где обычно проявляются;

влияют ли на повседневную жизнь;

произошли ли какие-то значимые события в прошлом;

есть ли СДВГ у кого-то из родственников.

Если врач заподозрит у пациента СДВГ, скорее всего, сначала нужно будет наблюдать состояние. Несколько недель такого наблюдения помогут определить, меняются ли симптомы, и если да, то в какую сторону.

Есть несколько критериев установления диагноза СДВГ у ребенка или подростка:

состояние соответствует шести и более критериям невнимательности или гиперактивности;

впервые симптомы возникли в возрасте до 12 лет;

признаки проявляются непрерывно в течение не менее шести месяцев;

симптомы возникали по крайней мере в двух разных местах/условиях (например, дома и в школе);

состояние ухудшает качество жизни;

симптомы невозможно объяснить другим заболеванием.

Взрослых пациентов после сбора анамнеза врач может направить на дополнительное обследование, если:

СДВГ не было диагностировано, однако симптомы начались в детстве и с тех пор сохраняются, – считается, что СДВГ не может впервые проявиться во взрослом возрасте;

симптомы невозможно объяснить ментальным заболеванием;

симптомы ухудшают качество жизни.

Для установления диагноза у взрослого должно проявиться не менее пяти симптомов невнимательности или гиперактивности. А также на СДВГ у взрослого могут указывать проблемы в учебе или работе, трудности с выстраиванием близких контактов и опасное вождение.

Также в зависимости от случая может понадобиться консультация детского или взрослого психиатра, или другого специалиста, который имеет опыт в диагностике СДВГ и работе с ним.

Лечение СДВГ

Терапия СДВГ направлена на борьбу с его симптомами – это важно, чтобы повысить качество жизни.

Медикаментозная терапия. Часто пациентам назначают селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗН) – группу антидепрессантов, которая имеет выраженное возбуждающее действие, а седативный эффект отсутствует или слабо выражен.

Такие препараты помогают концентрироваться, делают человека менее импульсивным и успокаивают. Причем некоторые лекарства требуют ежедневного приема, другие достаточно принимать только в ответственные дни. Также рекомендуются перерывы в лечении для оценки состояния.

Психотерапия. Вместе с лекарствами людям с СДВГ рекомендуют психотерапию. Это может быть психическое образование, в которой с пациентом обсуждают его состояние. Часто применяют поведенческую терапию, которая помогает организовать жизнь, разработать систему вознаграждений и мотивации для выполнения задач и контроля состояния. Действенной является и когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает изменить образ мышления и отношение к ситуации и справиться с проблемами.

Групповые программы. Родителям ребенка с СДВГ также могут порекомендовать групповую программу или консультацию специалиста. Это позволяет родителям разобраться, что происходит и как помочь себе и своему ребенку. Также пациента могут направить на программу обучения социальным навыкам – это помогает увереннее чувствовать себя в обществе и понять, как его поведение влияет на других людей.