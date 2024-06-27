В мире стресс стал неотъемлемой частью жизни, вызывая беспокойство и психическое напряжение. Часто, сталкиваясь с неразрешимыми проблемами, люди могут потерять контроль над собой, что иногда приводит к злоупотреблению алкоголем.

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Новое исследование влияния воспитания

Методы воспитания, которые применяются родителями, сильно влияют на жизнь их детей. Так, стресс, пережитый в детстве, может повлиять на будущее поведение взрослого человека, включая злоупотребление алкоголем. Психологи и медицинские специалисты из университетов Аризоны, Флориды и Северо-Восточного университета в Бостоне (США) решили проверить эту гипотезу.

Исследователи выделяют три основных стиля воспитания: авторитарный, авторитетный и снисходительный. Авторитарный стиль характеризуется строгим контролем и отсутствием гибкости, что может привести к развитию неуверенности и комплекса неполноценности у ребенка. Предыдущие исследования показали, что такой стиль воспитания может способствовать развитию депрессии, стресса и невротизма у детей.

В новом исследовании приняли участие 938 студентов университета, среди которых были представители разных этнических групп. Они заполнили анкеты, касающиеся авторитета родителей и своего уровня стресса, а также рассказали о своем употреблении алкоголя и проблемах, возникающих в связи с этим.

Строгость воспитания не повышает вероятность злоупотребления алкоголем

Результаты показали, что авторитарный стиль воспитания родителей коррелировал со стрессом у детей, но этот результат нельзя было назвать статистически значимым. Между тем авторитетность обоих родителей оказалась связана с более низким уровнем стресса.

Снисходительность мужа по отношению к ребенку немного усиливала психическое напряжение, а вседозволенность со стороны матери влияла на это сильнее. Студенты мужского пола чаще, чем женского сталкивались с эпизодическим пьянством. Однако более сильный стресс, наоборот, приводил к меньшему количеству таких эпизодов.

Таким образом, авторитетный стиль воспитания может косвенно приводить к более серьезным эпизодам пьянства из-за сниженного стресса, что в результате может вызвать проблемы с алкоголем. Наоборот, авторитарный стиль воспитания коррелировал с меньшим количеством проблем, связанных с алкоголем, что опровергает гипотезу о том, что дети авторитарных родителей сталкиваются с проблемами из-за стресса и алкоголя.

Исследователи пришли к выводу, что дети, воспитанные в снисходительной манере, могут быть более импульсивными и склонными к употреблению алкоголя, поскольку такие родители редко учат их самоконтролю, что ведет к употреблению алкоголя как средства для снятия стресса.