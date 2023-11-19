Новое исследование сидячего образа жизни

Сердечно-сосудистые заболевания считаются одной из двух главных причин смерти в мире. Международная группа ученых во главе с Марком Хаммером провела ранжирование самых вредных видов активности для здоровья.

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Для этого ученые сопоставили результаты шести исследований, в которых участвовало более 15 тысяч человек. Так они получили представление о влиянии сидящего (и даже "стоячего") образа жизни, легкой и умеренной физической активности, а также сна на разные показатели здоровья сердца.

Сиденья – самая плохая активность человека

Оказалось, что сидеть на одном месте целый день – самое плохое занятие для сердечно-сосудистой системы. Это повышает риск высокого индекса массы тела (ИМТ), уровень холестерина и гликированного гемоглобина в крови, который считается маркером диабета второго типа.

Интересно и то, что улучшение этих показателей согласно новой работе совсем не требует значительных изменений в образе жизни. Людям, проводящим весь день на офисном кресле, достаточно вставать раз в пол часа, чтобы снизить свой ИМТ. Еще больше будет эффект, если заменить стояние быстрой ходьбой.

Если есть выбор между тем, чтобы сидеть или, например, лежать, ученые посоветовали лечь и поспать. Это будет полезнее для вашего сердца, чем просмотр телевизора, сидя на диване. К сожалению, для офисной работы в реальной среде этот вариант невозможен.

Проблема сидячего образа жизни

Отметим, что вред от сидячей работы сравнительно новое явление в истории нашего вида. До начала XX века даже офисные клерки часто работали за конторкой, то есть стоя, хотя занимались документами. Сидение же за рабочими местами в промышленной сфере часто связано с серьезными физическими усилиями рук, как и работа кучера.

А вот охотники-собиратели сидели на корточках даже во время отдыха, что резко повышало энергозатраты. Однако за последние 100 лет самое неподвижное сидение стало одной из самых массовых форм времяпрепровождения у людей, а наш организм, судя по научным работам, к этому не приспособлен.