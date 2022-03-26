Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале. Там премьер-министр опубликовал фото награждения.
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Днем и ночью под угрозой собственной жизни медики выезжают на помощь нуждающимся людям, отметил Денис Шмыгаль.
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева вручил сегодня награды медикам, которые, несмотря на пули и взрывы, храбро выполняют свою работу. Они спасают жизнь, дают веру и надежду на будущее,
– подчеркнул Премьер-министр Украины.
Украинское правительство безгранично благодарно работникам медицинской сферы за их тяжелую и очень нужную работу во время кровавой войны.
Фото с награждения медиков:
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