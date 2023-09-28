Как объясняют действие сережек для похудения

Механизм действия серьг для похудения, вероятно, основывается на акупрессуре – методе альтернативной медицины, пока научно не доказанный. Философия акупрессуры в том, что в нашем теле есть невидимые потоки "жизненной энергии".

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Когда эти потоки блокируются или баланс у них нарушается, мы болеем. Чтобы восстановить баланс, врачи альтернативной медицины влияют на специальные точки иглами или пальцами.

В 1956 году французский доктор Поль Ножье выяснил, что уши – это скопление таких точек, поэтому для них даже придумали отдельный способ лечения – аурикулотерапию. Поль Ножье считал, что если нажать на ухо в одном месте, то можно вылечить больную спину, а если в другом снизить аппетит. В этом заключается принцип действия серьг для похудения.

Исследование серьг для похудения

Серьги для похудения – в сущности, и не серьги, а скорее магнитные клипсы. Мы нашли одно обзорное исследование эффективности этих серьг снижение веса. В него вошли всего восемь исследований. У двух из них не было контрольной группы, которая не носила серьги, а у других участники в дополнение к серьгам переходили на низкокалорийную диету или выполняли упражнения.

Автор исследования Хуан Чинг-Фен даже получил значительные результаты, правда, в среднем участники потеряли всего около двух килограммов за все время эксперимента. Это можно списать на колебания веса, которые происходят у большинства людей в течение нескольких дней без каких-либо вмешательств и ограничений. Поэтому оценить влияние магнитных серьг на вес по таким экспериментам сложно.