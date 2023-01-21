Сердечный приступ у детей из-за взрывов: как часто это случается и что делать

Всю страну всколыхнули новости о смерти двух детей, у которых остановилось сердце из-за испуга от российских обстрелов. Это произошло с 3-летним мальчиком из Очакова и 6-летней девочкой из Авдеевки.

Как часто бывают такие случаи, что нужно знать родителям о детском сердечном приступе и как защитить своих малышей 24 Каналу рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вера Горбачева.

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Смерть девочки Эли в Авдеевке

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что девочка жила с бабушкой, которая является медработницей. Обстрел центральной части Авдеевки произошел 10 января в 4 утра, бабушка позвонила в полицию в 4:05.

Вечером перед смертью ребенок жаловался, что у него немеют руки и ноги. У ребенка было заболевание, которое могло дать осложнение на сердце,

– рассказал Барабаш.

По его словам, после смерти ребенка произвели вскрытие: вывод – причиной смерти был сердечный приступ.

Смерть мальчика в Очакове

9 января россияне обстреляли город Очаков Николаевской области. В результате этого повреждено более 100 домов, в том числе больница. Также ранения получили 15 человек и двухлетний ребенок.

Но эта атака привела и к смерти 3-летнего мальчика. По словам народного депутата Александра Пасечного, небольшое сердце ребенка буквально разорвалось от испуга после сильного взрыва.

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Причины инфаркта у детей

Инфаркт, который врачи называют еще острым инфарктом миокарда, у детей встречается редко.

Вера Горбачева “Внезапная смерть составляет около 5% всех смертей детей и подростков, а внезапная коронарная, то есть сердечная смерть составляет около 2 – 3% умерших до 22 лет”.

Врожденный порок сердца

К потенциальным причинам сердечного приступа у детей относятся врожденные пороки сердца. Это общий термин для сердечных заболеваний, возникающих с рождения. Они есть у около 1% новорожденных.

Дети с врожденными пороками сердца в анамнезе имеют больший риск сердечного приступа из-за закупорки коронарной артерии, чем другие.

Аномальное отхождение левой коронарной артерии

Примером врожденного порока сердца является аномальное отхождение левой коронарной артерии. Это происходит при формировании сердца и кровеносных сосудов. Левая коронарная артерия соединяется с легочной артерией вместо аорты в сердце.

Когда сердце не получает достаточно крови из коронарных артерий, оно начинает давать сбои, подобно тому, что происходит во время инфаркта миокарда или сердечного приступа. Однако это также редкое явление, которое составляет менее 1% всех врожденных пороков сердца у детей.

Приобретенные пороки сердца

Приобретенные заболевания сердца развиваются после рождения. Ниже приведены несколько примеров заболеваний, которые могут возникнуть у ребенка.

Ревматическая болезнь сердца

Это самый распространенный тип болезни сердца у детей, которая поражает 33,4 миллиона человек ежегодно. Ревматическая болезнь может являться следствием запущенного стрептококкового фарингита или стрептококковой ангины. Однако это редко встречается в местах, где врачи лечат ангину антибиотиками.

Вера Горбачева “ Если врачи немедленно не начнут лечить ревматическую болезнь, может возникнуть поражение сердца или ревматическая болезнь сердца, ослабляющая клапаны между камерами сердца ”.

Болезнь Кавасаки

Болезнь Кавасаки является еще одним приобретенным заболеванием, поражающим от 9 до 20 из каждых 100 000 детей в возрасте до пяти лет. Она поражает коронарные артерии вследствие острого воспаления и образования аневризма коронарных артерий, что может вызвать инфаркт миокарда.

Заболевание вызывает внезапное развитие лихорадки. Другие симптомы включают:

сыпь

раздражение и покраснение в глазных белках

раздражение и воспаление полости рта, губ и горла

опухшие лимфатические железы

отек или припухлость рук и ног

Другими приобретенными заболеваниями сердца у детей являются миокардит – воспаление сердечной мышцы, и перикардит – воспаление оболочки, которая удерживает сердце.

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Травма грудной клетки

Исследования также рассматривают тупую травму грудной клетки вследствие травмы или несчастного случая как редкую причину сердечного приступа у детей.

Как выявить проблемы с сердцем у детей

Важно следить за признаками сердечно-сосудистых заболеваний у детей. Это поможет вовремя приступить к лечению и избежать опасных последствий. Если родители заметили у своего ребенка такие симптомы, они должны немедленно обратиться к врачу:

проблемы с вскармливанием или плохой аппетит,

рвота,

холодные конечности,

бледность,

учащенное дыхание,

учащенное сердцебиение,

низкое давление,

нерегулярный пульс,

боли в грудной клетке.

Вера Горбачева "Особое внимание следует обратить при жалобах на загрудинную боль, которая возникает на фоне физической нагрузки или на боль, сопровождающуюся головокружением и потерей сознания".

Следовательно, случаи сердечных приступов у детей происходят, но они очень редки. Их причины могут варьироваться от врожденных до хронических заболеваний сердца. Родителям следует обратиться за диагностикой и медицинской помощью, если заметили какие-либо признаки или симптомы заболеваний сердца.