Серцевий напад у дітей через вибухи: як часто це трапляється та що робити

Усю країну сколихнули новини про смерть двох дітей, в яких зупинилося серце через переляк від російських обстрілів. Це сталося з 3-річним хлопчиком з Очакова та 6-річною дівчинкою з Авдіївки.

Наскільки часто бувають такі випадки, що треба знати батькам про дитячий серцевий напад та як захистити своїх малюків 24 Каналу розповіла кандидатка медичних наук, лікарка-кардіолог Віра Горбачова.

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Смерть дівчинки Елі в Авдіївці

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що дівчинка жила з бабусею, яка є медпрацівницею. Обстріл центральної частини Авдіївки стався 10 січня о 4 ранку, бабуся подзвонила до поліції о 4:05.

Ввечері перед смертю дитина жалілась, що у неї німіють руки та ноги. Дитина мала захворювання, яке могло дати ускладнення на серце,

– розповів Барабаш.

За його словами, після смерті дитини провели розтин: висновок – причиною смерті був серцевий напад.

Смерть хлопчика в Очакові

9 січня росіяни обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок цього пошкоджено понад 100 будинків, в тому числі лікарня. Також поранення отримали 15 людей, і дворічна дитина.

Але ця атака призвела і до смерті 3 річного хлопчика. За словами народного депутата Олександра Пасічного, невелике серце дитини буквально розірвалося від переляку після сильного вибуху.

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Причини інфаркту в дітей

Інфаркт, який лікарі ще називають гострим інфарктом міокарда, в дітей зустрічається рідко.

Віра Горбачова "Раптова смерть складає близько 5% від усіх смертей дітей і підлітків, а раптова коронарна, тобто серцева смерть складає близько 2 – 3% померлих до 22 років".

Вроджена вада серця

До потенційних причин серцевого нападу у дітей належать вроджені вади серця. Це загальний термін для серцевих захворювань, які виникають з народження. Вони є в близько 1% новонароджених.

Діти з вродженими вадами серця в анамнезі мають більший ризик серцевого нападу через закупорку коронарної артерії, ніж інші.

Аномальне відходження лівої коронарної артерії

Прикладом вродженої вади серця є аномальне відходження лівої коронарної артерії. Це відбувається під час формування серця і кровоносних судин. Ліва коронарна артерія з'єднується з легеневою артерією замість аорти в серці.

Коли серце не отримує достатньо крові з коронарних артерій, воно починає давати збої, подібно до того, що відбувається під час інфаркту міокарда або серцевого нападу. Однак це також рідкісне явище, яке становить менше 1% усіх вроджених вад серця у дітей.

Набуті вади серця

Набуті захворювання серця розвиваються після народження. Нижче наведено кілька прикладів захворювань, які можуть виникнути у дитини.

Ревматична хвороба серця

Це найпоширеніший тип набутої хвороби серця у дітей, яка вражає 33,4 мільйона людей щороку. Ревматична хвороба може бути наслідком запущеного стрептококового фарингіту або стрептококової ангіни. Однак це рідко зустрічається в місцях, де лікарі лікують ангіну антибіотиками.

Віра Горбачова "Якщо лікарі негайно не почнуть лікувати ревматичну хворобу, може виникнути ураження серця або ревматична хвороба серця, яка послаблює клапани між камерами серця".

Хвороба Кавасакі

Хвороба Кавасакі є ще одним набутим захворюванням, яке вражає від 9 до 20 з кожних 100 000 дітей віком до п'яти років. Вона вражає коронарні артерії внаслідок гострого запалення та утворення аневризм коронарних артерій, що може спричинити інфаркт міокарда.

Захворювання також викликає раптовий розвиток лихоманки. Інші симптоми включають:

висип;

подразнення і почервоніння в білках очей;

подразнення та запалення порожнини рота, губ і горла;

опухлі лімфатичні залози;

набряк або припухлість рук і ніг.

Іншими набутими захворюваннями серця у дітей є міокардит – запалення серцевого м'яза, і перикардит – запалення оболонки, яка утримує серце.

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Травма грудної клітки

Дослідження також розглядають тупу травму грудної клітки внаслідок травми чи нещасного випадку як рідкісну причину серцевого нападу у дітей.

Як виявити проблеми з серцем у дітей

Важливо слідкувати за ознаками серцево-судинних захворювань у дітей. Це допоможе вчасно розпочати лікування та уникнути небезпечних наслідків. Якщо батьки помітили у своєї дитини такі симптоми, вони мають негайно звернутися до лікаря:

проблеми з вигодовуванням або поганий апетит,

блювання,

холодні кінцівки,

блідість,

прискорене дихання,

прискорене серцебиття,

низький тиск,

нерегулярний пульс,

біль в грудній клітині.

Віра Горбачова "Особливу увагу треба звернути при скаргах на загрудинний біль, який виникає на фоні фізичного навантаження або на біль, який супроводжується запамороченням та втратою свідомості".

Отже, випадки серцевих нападів у дітей трапляються, але вони дуже рідкісні. Їхні причини можуть варіюватися від вроджених до набутих захворювань серця. Батькам варто звернутися за діагностикою та медичною допомогою, якщо помітили будь-які ознаки чи симптоми захворювань серця.