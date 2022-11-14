Проблемы в лечении инсульта

Инсульт опасен не только вероятностью смерти, но и инвалидностью, к которой он может привести. К счастью, теперь у исследователей есть инструмент, который поможет с этим справиться.

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Те, кто выживает после инсульта, часто испытывают серьезные повреждения головного мозга. В дополнение к человеческим страданиям, уход за этими пациентами стоит очень дорого для систем здравоохранения. Поэтому важно, чтобы мы нашли методы лечения, которые можно использовать для восстановления мозга сразу после перенесенного инсульта.

– рассказал Сандип Кансе, один из авторов нового исследования.

В исследовании ученые сосредоточились на циркулирующем в крови белке – фактор VII-активирующей протеазой (FSAP). Его давно связали с инсультом и исследования показывают, что его уровни увеличиваются после инсульта. И люди с мутацией гена, снижающей уровень FSAP, часто подвергаются более высокому риску развития инсульта.

Ведение белка защищает мозг после инсульта.

Гипотеза исследователей заключалась в том, что FSAP в некоторой степени защищает мозг от вредных последствий инсульта, и, возможно, это можно было использовать для создания терапии. Первым шагом было изучение того, что происходит с мозгом мышей, у которых выработка FSAP полностью подавлена ​​во время инсульта. Выяснилось, что мыши, у которых был удален ген FSAP, получили больше повреждений мозга, чем обычные животные. Это показывает, что ген важен для защиты мозга.

Следующий шаг в исследовании показал, что введение FSAP мышам после индукции инсульта значительно улучшило их восстановление и выживание. По словам ученых, их ждет еще ряд доклинических испытаний, прежде чем терапию будет разрешено применять на людях.