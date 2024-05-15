Новое исследование семаглутида

Эти выводы сделали ученые из Университетского колледжа Лондона во время исследования, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению.

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Сейчас одними из наиболее эффективных в методах борьбы с ожирением являются препараты, основанные на активных компонентах лираглутид (торговая марка Саксенда) и семаглутид (торговая марка Вегови).

Семаглутид Это лекарственное средство для лечения ожирения и 2 типа диабета. Его действие основано на снижении аппетита и активизации выделения инсулина.

Семаглутид положительно влияет на здоровье сердца

По результатам нового исследования, семаглутид оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему пациентов независимо от их веса на начало исследования. В выборку попали 17 604 взрослых людей с ожирением, исследование длилось 40 месяцев. Участники были разбиты на группы для получения либо семаглутида, либо плацебо.

Результаты исследования показали, что участники, принимавшие семаглутид, потеряли в среднем 10,2% веса тела и 7,7 сантиметра объема талии за четырехлетний период. Группа, принимавшая плацебо, потеряла лишь 1,5% веса тела и 1,3 см объема талии.

Ученые определяют, что семаглутид сможет внести революционные изменения в процесс лечения ожирения и улучшения состояния сердечно-сосудистой системы.

Этот препарат – уверенный шаг вперед, что может изменить наш подход к лечению. Это исследование показывает, что семаглутид может иметь другие положительные механизмы действия на сердечно-сосудистую систему, кроме эффекта снижения веса,

– сообщил директор Национального института исследования результатов болезней сердца и сосудов Джон Динфилд.

Он также высказывает мнение, что этот препарат должен стать рутинной частью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.