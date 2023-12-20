По словам психотерапевта Эшли Мир, виртуальный секс – это любое сексуальное взаимодействие в цифровом пространстве. Есть несколько вариантов, которые вы можете попробовать с партнером.

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Существующие виды виртуального секса

Секстинг. Это могут быть как текстовые сообщения о своих эротических фантазиях, так и обмен интимными фото и видео.

Секс по телефону. Во время него партнеры откровенно говорят, чтобы сексуально удовлетворить друг друга.

Видеозвонки. Можно мастурбировать вместе во время звонка, или это делает один, пока другой наблюдает, раздевается или как-то по-другому взаимодействует с партнером.

Использование дистанционных секс-игрушек. Их можно включить в виртуальный секс, пока вы разговариваете с партнером в видеочате или по телефону.

Общий просмотр порно. Партнеры смотрят порно во время звонка или видеочата. Причем это не обязательно видео – можно включить аудиопорно или вместе читать эротическую литературу.

Почему стоит попробовать секс на расстоянии

Секс заменяет физическую близость для партнеров, особенно находящихся на расстоянии. В основном именно они занимаются виртуальным сексом.

Есть и другие преимущества, которые интересны и парам, не разделенным расстоянием:

вы хотите разнообразить свою сексуальную жизнь;

вы хотите избежать нежелательной беременности или инфекций, передающихся половым путем;

у вас проблемы со здоровьем, осложняющие занятие обычным сексом;

вы воздерживаетесь от секса по любым другим причинам.

Старайтесь не сдерживать свои желания. Так вы создадите откровенную атмосферу и получите большее удовольствие от процесса.