Чтобы достичь оргазма вместе с партнером или партнершей, прежде всего нужно чувство комфорта, доверия, расслабленности и понимания, что вам обоим нравится во время секса. Далее рассказываем несколько советов, которые точно улучшат вашу сексуальную жизнь.

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О сексе стоит говорить, расскажите, что вам нравится, что вас возбуждает и наоборот откровенно скажите, что вам не нравится.

Не концентрируйтесь на оргазме

Не пытайтесь давить на себя или партнера. Оргазм прекрасен сам по себе, как и секс. Чем больше вы сосредотачиваетесь на том, чтобы испытать оргазм одновременно, тем больше вероятность того, что ваш секс будет неудачным, если этого не удастся.

Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы быть в данный момент и наслаждаться близостью со своим партнером. Считайте одновременный оргазм бонусом, а не конечной целью секса.

Узнайте, что возбуждает партнера

Одновременный оргазм зависит не только от опыта вашего партнера, но и от вас. Найдите время, чтобы узнать, что возбуждает вашего партнера и что ему нравится. Вы можете обнаружить, что сосредоточение внимания на вашем партнере возбуждает вас так же, как и его.

Синхронизируйтесь

Когда вы настроитесь на потребности партнера, вы увидите, что начинаете естественно синхронизироваться с ним. Поочередно стимулируйте и доставляйте удовольствие друг другу, но если вы почувствуете, что близитесь слишком быстро к оргазму, а ваш партнер нет, замедлите темп.

Это действительно легче сделать, чем ускорить оргазм. Для этого прислушивайтесь к дыханию партнера, это может являться признаком его сексуального возбуждения.

Используйте лубрикант

Лубрикант может усилить сексуальную стимуляцию женщин и помочь им быстрее достичь оргазма. Также этот простой способ сделает стимуляцию более приятным, минимизируя любую сухость. Лубрикант также можно использовать перед половым актом, чтобы стимулировать женщину и снаружи на клиторе, ускоряя оргазм во время секса.

Сосредоточьтесь на клиторе

Клитор – единственный орган в женском теле, существующий исключительно для удовольствия. Стимулируйте клитор, чтобы получить одновременный оргазм. Фактически, клитор и является точкой G женщин. Он также более чувствителен к вибрации, чем любая другая часть тела. Следовательно, будь то вибратор, язык или пальцы, сосредоточение на клиторе может быть ключом к оргазму.

Если вам нужно больше времени, чем вашему партнеру, чтобы достичь оргазма, попросите его сосредоточиться на вашей стимуляции, орально или вручную, в течение 10 – 15 минут, прежде чем заняться сексом.