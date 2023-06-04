Для жарки большинство украинцев используют именно подсолнечное масло. Однако оказывается, что ее не рекомендуется нагревать до слишком высоких температур. Как и многие другие масла.
Внимание Что вреднее: лечь спать голодным или поздний перекус
Когда эти масла нагреваются, происходит выделение веществ, повышающих риск развития опасных заболеваний. Также они могут стать причиной физических и когнитивных изменений организма.
Когда выбираете масло, стоит обращать внимание на такие нюансы: чем больше оно содержит насыщенных жиров, тем лучше для здоровья. В то же время полинасыщенных жиров должно быть не менее 15%. Такое масло имеет достаточно высокую точку дымления – от 160 градусов и выше.
Вообще, жарка не самый полезный способ приготовления пищи, не усугубляйте ситуацию неправильно подобранным маслом / Фото Unsplash
Какое масло выбирать без страха за здоровье
Оптимальными видами масла считаются кокосовое, оливковое и авокадовое. Топленое сливочное масло и животные жиры также являются отличными вариантами, которые будут положительно влиять на здоровье.
- Оливковое масло отличается высокой термостойкостью. В нем вещества не окисляются, поэтому гораздо лучше сохраняют свои полезные свойства во время нагревания.
- Масло из авокадо также отличается высоким уровнем горения. Также в ней много полинасыщенных кислот.
- Кокосовое масло состоит из большого количества насыщенных кислот. В частности, в ней можно обнаружить лауриновую кислоту, поэтому она хорошо усваивается организмом.
Животные жиры содержат много насыщенных кислот. Особенно полезными считаются жиры из говядины и утки. Также можно добавить в рацион сало свинины.