Во Вьетнаме мясо крыс, летучих мышей, дикобразов и других экзотических животных тоже считается деликатесом. Этих животных или разводят на фермерских хозяйствах, или же отлавливают в дикой природе.

По основной версии, COVID-19 зародился на китайском рынке в городе Ухань, передавшись от животного к человеку. Исследование, которое исследователи опубликовали на портале препринтов bioRxiv, позволяет лучше понять, как рынки диких животных могут превратиться в настоящую "биологическую бомбу".

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В 2013-2014 годах ученые исследовали фермы и рынки Вьетнама, собрав образцы биологического материала от животных, которые там продавались: кровь, фекалии и другие выделения.

С помощью ПЦР-исследования исследователи определяли наличие генетических последовательностей различных коронавирусов в образцах.

Еще тогда ученые обнаружили следы шести различных видов патогенов из трех подсемейств семейства Coronaviridae, учитывая бета-коронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2.

Различные штаммы коронавирусов обнаружили на всех 24 рынках, где продавались живые грызуны. К тому же вирусы нашли на 60% ферм, где выращиваются эти животные, и на 94% предприятий, производящих удобрения из выделений летучих мышей,

– говорится в сообщении.

Также интересно, что по мере перемещения животных, доля образцов, инфицированных различными коронавирусами, росла. К примеру, среди обычных крыс, которых продавали ловцы, доля зараженных животных составляла 20,7%, а на рынках этот показатель вырос уже до 32%. Зато среди крыс, которых подавали в ресторанах, процент инфицированных образцов составил 55,6%. Похожие тенденции исследователи заметили и среди бамбуковых крыс, дикобразов и рукокрылых.

Пока непонятно, как происходит передача этих коронавирусов. Но ученые предположили, что заражение животных или их мяса происходит из-за смешивания фекалий различных видов или через прямую передачу патогена от одного вида к другому. Это может объяснить, почему в фекалиях грызунов обнаружили вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.