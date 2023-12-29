Новое вранье россиян

В сети распространяют заявление Григора Григоряна о том, что якобы военные вирусологи США из Украины собираются подорвать здоровье россиян. Вроде бы ему приходят сигналы коллег, которые в приграничные регионы России готовят в полет птиц с H5N1 — птичьим гриппом.

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Также он отметил, что "как минимум в Украине и Казахстане американцы работают над этим. Украина и Казахстан — это страны с высокой интенсивностью перелета диких птиц на зимовке и обратно. То есть, патоген птичьего гриппа выбрали потому, что есть механизм его глобального распространения , чтобы никто не догадался.Работа ведется и с вирусом Эбола, и вирусом Марбурга.

Об этом намекал недвусмысленно даже глава Всемирной организации здравоохранения, что следующая пандемия может быть вызвана вирусом Марбурга. Но после оперативной реакции россии на эти угрозы и разработки российской вакцины против вируса Эбола - в двухпартийной американской комиссии по ведению биовойны решили изменить вектор вируса на бактерии".

Как на самом деле

Григорий Григорян – экспредседатель службы безопасности пищевых продуктов Армении, уволен в 2011 году. Не первый раз распространяет российские нарративы об Украине. В частности утверждал, что "подготовка биологических диверсий" стала одной из причин начала "операции по зачистке Украины от нацизма". опровергали фейки о работе "тайных американских биолабораторий" в Украине.

Обвинения Украины и США в подготовке к заражению россиян птичьим гриппом безосновательны. В рамках Программы по уменьшению биологической угрозы украинские ученые действительно сотрудничали с американскими коллегами в рамках проекта "Оценка рисков распространения отдельных особо опасных возбудителей птичьего гриппа, потенциально переносимых мигрирующими птицами над Украиной". Однако этот проект реализовывался с 31 января 2018 года по 31 января 2019 года.

Цель проекта заключалась в проведении бионаблюдений за мигрирующими птицами, сосредотачиваясь на следующих целях:

разработка ресурсов секвенирования генома вируса для более глубокого научного анализа динамики риска птичьих вирусов и их носителей в Украине;

оценка экологического, эпизоотического и эпидемиологического риска инфекционных заболеваний, передающихся перелетными птицами, связанными с основными пролетными путями в Украине.

Секвенирование генома – это один из методов диагностики вируса. В отличие от ПЦР-тестов, устанавливающих факт наличия или отсутствия в организме человека вируса путем определения его генетического материала, геномное секвенирование разрешает не только выявить вирус, но и идентифицировать конкретный вариант, а также новые (ранее не описанные) изменения генов вируса.

Кроме того, эта технология и оборудование позволяют работать с другими патогенами (гельминтами, бактериями, вирусами) на геномном уровне. Секвенирование полезно как для исследования всех фундаментальных биологических процессов, так и прикладных методов, таких как диагностика заболеваний и судебная медицина. Ни о какой разработке новых форм вируса или их распространении речь не идет.

Что нужно знать о птичьем гриппе

Птичий грипп — массовое заболевание диких птиц и домашней птицы, вызванное вирусами типа А, часть из которых может передаваться от больной птицы человеку. Вирусы естественным образом распространяются среди диких прибрежных птиц во всем мире могут инфицировать домашнюю птицу и другие виды птиц и животных. Поскольку основным резервуаром для вирусов гриппа служат перелетные птицы, то вспышки гриппа в птицеводческих хозяйствах обычно происходят во время сезонных миграций пернатых — весной и осенью.

Болезнь имеет серьезные последствия для общества по всему миру и является частью программ мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так что подобны исследование является распространенной мировой практикой по противодействию распространению вируса в определенной местности.

Опасность Эболы и Марбурга

Что касается вирусов Эбола и Марбург, ВОЗ действительно отмечает, что эти патогены представляют наибольшую опасность для здоровья населения из-за их эпидемического потенциала. Вирусы Эбола и Марбург вызывают тяжелые инфекционные заболевания, часто имеющие летальные исходы.

К основным симптомам относятся сильная головная боль, высокая температура (39-40 ° С), боль в животе, понос, рвота. При тяжелых формах эти явления сопровождаются кровотечением и высыпаниями. Для передачи этих вирусов необходим прямой контакт с кровью и другими жидкостями организма инфицированных людей и животных или косвенным контактом с загрязненными поверхностями и материалами, такими как одежда, постельное белье и медицинское оборудование.

В результате, если строго соблюдать надлежащую профилактику инфекций и мер контроля, риск заражения считается минимальным. Вакцины против Марбурга сейчас разрабатываются и проходят клинические испытания, против Эболы лицензировано 2 вакцины: Ervebo американского производства и европейская вакцина из двух доз — Zabdeno и Mvabea. Вспышки Эболы да Марбурге наблюдаются только на африканском континенте, поэтому Украина не находится в зоне риска.

Министерство здравоохранения Украины в 2014 году назначило противочумный институт в Одессе координатором диагностики вируса Эбола. Это значит, что на базе этого учреждения можно выполнить лабораторную диагностику болезни. В то время как Россия, напротив, часто использует науку в военных целях. К примеру, в 2018 году Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз передала партнерам доклад об исследовании российских научно-исследовательских институтов в области разработок биологического и химического оружия.

Как минимум последние три года россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более пяти тысяч позиций государственных. закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Вместе с этим другое исследовательское учреждение активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых ядовитых веществ со свойствами нервно-паралитических газов», – отметила Фриз.

Автор: Алина Тропинина