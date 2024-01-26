В сети распространяют информацию, якобы в Одессе больница "развалилась сама", что вроде бы свидетельствует о плохой работе системы здравоохранения Украины.

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Что на самом деле произошло

Речь идет о обрушение части стены циркульного недействующего корпуса Одесской инфекционной больницы. Здание более 5 лет не эксплуатировалось именно из-за аварийного состояния. Также бывшее здание больницы является памятником архитектуры национального значения. Так что говорить о том, что "больница взяла и развалилась" некстати, потому что помещение уже долгое время не выполняет функцию больницы.

В то же время российские пропагандисты умалчивают вред, нанесенную Украине в результате агрессии. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за почти два года полномасштабной войны Россия повредила 1501 объект медучреждений и еще 195– разрушила до основания. Кроме того, с начала войны российская армия повредила 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожила 253 автомобиля и захватила 125 автомобилей "экстренки".

По состоянию на начало января 2024 года полностью восстановлено 474 медицинских объекта, 383 находятся в процессе обновления. В частности, больше всего восстановленных медучреждений– в Николаевской области, Днепровщине, Киевщине, Харьковской и Черниговской.

В наиболее пострадавших от войны регионах, где в результате постоянных обстрелов и атак российской армии значительно повреждена или уничтожена медицинская инфраструктура, устанавливаются модульные больницы. Клиники способны служить заменой поврежденных объектов до 10 лет.



Модульная клиника на Харьковщине / Источник: Министерство здравоохранения Украины

Несмотря на войну, украинская система здравоохранения реформируется и развивается. В государственном бюджете на 2024 год предусмотрено расходы на здравоохранение в размере 202 млрд грн, в этом году закладывалось 178 млрд грн.– +8% с учетом инфляции).

"На программу медицинских гарантий добавляем 16 млрд грн. Запускаем пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов. 1 млрд грн выделяем на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах. Продолжаем делать медицину более доступной и качественной", независимо от того, где проживает человек",– отметил Премьер-министр Денис Шмигаль.