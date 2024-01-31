Российские телеграм-каналы продолжают говорить о неизвестной болезни Х и заявляют, якобы в "тесном" сотрудничестве с Вашингтоном Украина готовится противостоять вирусу.

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А также призывают украинцев задуматься, не является ли потенциальная пандемия якобы очередным коммерческим проектом Министерства здравоохранения Украины для дальнейших экспериментов над людьми.

Как на самом деле

Такие заявления россиян являются манипулятивными. Украина не ведет никакого "тесного" сотрудничества с США относительно возможных вспышек болезни Х, как об этом пишут кремлевские медиа. К тому же неизвестный патоген Х не является новым понятием. Впервые о нем упомянула Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2018 году и отнесла в список патогенов, которые могут вызвать эпидемию.

Сама же болезнь Х – это условное название патогена, который еще неизвестен для людей, однако в будущем может вызвать пандемию. 17 января 2024 года в Давосе на Всемирном экономическом форуме на одной из панелей обсуждали угрозу возможной пандемии от болезни Х.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус подчеркнул, что страны должны подписать совместное соглашение о пандемии, которое поможет странам объединить ресурсы и сотрудничать над исследованием и разработкой новых стратегий для предотвращения или подготовки к ней. В противном случае, по словам Гебрейесуса, пандемия может застать страны врасплох и вызвать смерти, которых можно предотвратить.

Министерство здравоохранения Украины сотрудничает с ВОЗ над предотвращением распространения опасных патогенов. В Украине работают Национальная вирусологическая референс-лаборатория и Одесская субрегиональная лаборатория, которые имеют аккредитацию ВОЗ. В лабораториях проводят диагностику инфекционных болезней, которые быстро передаются и могут спровоцировать эпидемии.

Подготовка Украины к болезни Х

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас Украина работает над тремя основными направлениями подготовки к возможной пандемии: увеличивает кадровый персонал, усиливает глобальное партнерство и лабораторную сеть, которая выявляет опасные патогены. Такие меры являются привычными для большинства стран, которые сотрудничают с ВОЗ над предотвращением инфекций. Поэтому систему здравоохранения в Украине улучшают, а не придумывают "коммерческие проекты", как заявляют пропагандисты, которые всячески пытаются дискредитировать украинскую медицинскую сферу.

Кроме этого, в контексте подготовки к возможной пандемии Виктор Ляшко добавил, что одной из проблем в мире является резистентность к антибиотикам. То есть когда организм привыкает к препарату и перестает действовать. Ежегодно около 4,9 млн смертей в мире связаны именно с антибиотикорезистентностью.

Возникает она из-за неконтролируемого и неправильного употребления лекарств или если больной не довел лечение до конца и перестал принимать антибиотики после первых признаков улучшения состояния. Напоминаем, что не стоит заниматься самолечением, антибиотики следует принимать исключительно по назначению врача.

Решить проблему антибиотикорезистентности могут уже имеющиеся вакцины или разработка новых. Вакцинация снижает риск осложнений и госпитализации при опасных болезнях, а следовательно и уменьшает потребность в использовании антибиотиков. В Украине эпиднадзор за антимикробной резистентностью проводят 69 бактериологических лабораторий. Также там исследуют биологический материал от пациентов, определяют чувствительность микроорганизмов к химиотерапевтическим и антибактериальным препаратам и тому подобное.

Автор Елизавета Ткаченко