Ложь о болезни Х

Кремлевские телеграм-каналы и псевдоэксперты активно обсуждают неизвестную болезнь Х, которую якобы готовятся распространить "глобалисты" через Всемирную организацию здравоохранения для "уничтожения" населения Земли.

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В некоторых странах уже даже готова вакцина, которая будет иметь "специальные" последствия. Чтобы предупредить людей о запуске болезни, "глобалисты" проведут Всемирный экономический форум в Давосе 17 января 2024 года.

Как на самом деле

Это очередная выдумка конспирологов, которая не подкреплена никакими фактами, а строится только вокруг нарратива о "глобалистах", которые вроде бы хотят уничтожить планету. Россияне повторяют миф об "опасном Западе", который пытается организовать "цифровой лагерь", хотя не упоминают о собственных военных преступлениях в Украине и оккупации территорий других государств.

В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывала более 300 ученых. Они должны были рассмотреть доказательства 25 семейств вирусов и болезней, в том числе и болезни Х, которая может перерасти в мировую эпидемию. Так что 17 января 2023 года на ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе решили обсудить подготовку к этой неизвестной болезни Х.

Что известно о болезни Х

Сама же болезнь Х – это условное название опасного патогена, который в будущем может повлечь за собой новую эпидемию. Однако сейчас он неизвестен людям. О болезни Х впервые упомянули еще в 2018 году. Тогда в своем втором ежегодном обзоре ВОЗ опубликовала список вирусов, которые могут вызвать эпидемию. В последнем перечне названы такие угрожающие болезни: COVID-19, вирусы Эбола и Марбург, лихорадка Ласса, болезнь X и так далее.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан отмечал, что разработка контрмер против вышеупомянутых 25 патогенов и вирусов важна для быстрого и эффективного ответа на эпидемию и пандемию. Он напомнил о схожих исследованиях по COVID-19, которые позволили в рекордные сроки разработать вакцину.

К тому же, новые вспышки болезней неизбежны. Они возникают в результате инфекции, передающейся от человека к человеку, от животного к человеку. Также на новые вспышки влияют экологические факторы: питание, климат, вода. К примеру, холера, инфекционное заболевание, возникающее после употребления зараженных пищевых продуктов или воды и передается от человека к человеку. Вспышка некоторых заболеваний может возникнуть и после отравления химическими веществами или радиоактивными материалами.

Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения сотрудничает с государствами-членами, чтобы вовремя реагировать на такие вспышки и предотвращать пандемии. Украина также сотрудничает с партнерами для предотвращения распространения вирусов. Базовой стратегией в Украине и мире есть программа "единого здоровья". То есть, когда системы здравоохранения учитывают риски для людей, животных, окружающей среды и регулярно обмениваются информацией и синхронно реагируют на возможные угрозы.

Однако это не означает, что "глобалисты" готовятся к распространению нового вируса против человечества. Напротив, ВОЗ и министерства здравоохранения других стран пытаются предотвратить распространение смертоносных вирусов.