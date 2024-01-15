Что такое болезнь Х

17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоится обсуждение под названием "Готовность к болезни X". Ожидаются выступления экспертов-фармацевтов и представителей Всемирной организации здравоохранения. 24 Канал.

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В дискуссии примут участие:

Тедрос Аданом Гебреис – глава Всемирной организации здравоохранения:

Мишель Демаре – председатель правления AstraZeneca Plc;

Шам Бишен – руководитель Центра здоровья и здравоохранения; член исполнительного комитета Всемирного экономического форума в Женеве;

Рой Джейкобс – президент и главный исполнительный директор Royal Philips;

Прита Редди – исполнительный вицеголова Apollo Hospitals Enterprise Ltd;

Нисия Триндаде Лима – министр здравоохранения Бразилии;

Джамиль Эдмонд Андерлин – главный редактор Europe, Politico.

Эти знающие специалисты углубятся в важные дискуссии вокруг потенциальных рисков, связанных с новой болезнью, а также предложат эффективные контрмеры для борьбы с ее распространением.

Название "болезнь X" является условным названием воображаемого патогена, что может спровоцировать эпидемию или пандемию. В 2018 году ВОЗ внесла "болезнь X" в международный каталог болезней и патогенов, требующих приоритетного исследования и разработки противодействия в ситуациях, имеющих угрожающий характер.

Противодействие болезни Х

В ноябре 2022 года ВОЗ собрала коалицию из почти 300 ученых для изучения "неизвестного патогена, который имеет потенциал вызвать серьезную глобальную эпидемию". Предполагается, что смертность от такого патогена может быть на уровне, что в 20 раз выше, чем от COVID-19.

Эксперты назвали несколько вирусов, ныне имеющих самый опасный статус, среди них:

COVID-19,

геморрагическая лихорадка Крым-Конго,

Эбола,

Марбург,

лихорадка Ласса,

Восточный респираторный синдром (CRS),

Тяжелый острый респираторный синдром (ТГRS),

Нипах,

лихорадка Рифт-Валли

вирус Зика.

Новости о предстоящей встрече на Всемирном экономическом форуме, где должна рассматриваться тема новой болезни, вызвали оживленные дискуссии в интернете. Многие опасаются, что подготовка к "болезни Х" может повлечь ограничение некоторых свобод.