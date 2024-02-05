Коротко эту классификацию называют МКБ-11. Ее разрабатывает ВОЗ, и над ней работало более 300 специалистов из 55 стран. Последний раз ее обновляли более 30 лет назад, и с тех пор многое изменилось. Что-то новое добавили, а что-то перестало быть болезнью, информирует 24 Канал.

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Открыли новые способы лечения и диагностики, и новый МКБ должен это подытожить и стать такой универсальной шпаргалкой для врачей, чтобы лечили одинаково и по современным методикам.

Что не понравилось российской власти

Дело в том, что ВОЗ, в отличие от Путина, не считает гендерную дисфорию психическим заболеванием. В прошлой классификации ее действительно считали расстройством, но теперь ВОЗ признает, что дисфория связана с сексуальным здоровьем, а не с психикой.

Здесь у МКБ явное противоречие с линией партии, естественно, чтобы Кремль никто не ругал, чиновники прикрываются, неравнодушными гражданами, якобы так много российских организаций пожаловались на новую классификацию, что ее решили пока не вводить.

Какие это будет иметь последствия

Между тем в МКБ-11 только о гендерной дисфории написали, например, расширился список наследственных заболеваний и заболеваний иммунной системы. Как отмечают медики, иногда заболевания очень похожи, например, врачи не всегда замечают проблемы с иммунной системой, просто потому, что симптомы не самые очевидные, и их легко перепутать с чем-то другим.

Но чем новее классификация, тем лучше там описана симптоматика, поэтому поставить человеку правильный диагноз проще. Поэтому ничего хорошего для россиян в этой ситуации не будет.

Конечно, в Минздраве РФ утверждают, что качество медицинской помощи никак не изменится. Но эксперты отмечают, отказ от МКБ-11 помешает развитию медицины в России и таким образом будет способствовать еще большему отставанию от научного прогресса.