Первые сообщения об отравлении зафиксировали 15 июня из Москвы: там в реанимацию попали 8 человек после того, как поели лобио от местной службы доставки или салат с тунцом, фасолью и яблоком от производителя "Гастропорт".

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Большое отравление россиян

Как выяснили врачи, у пострадавших было не просто пищевое отравление, а ботулизм, то есть люди не просто съели испорченную пищу, в их организм попали опасные токсины. Позже выяснилось, что продукты с ботулотоксином также есть и в Казани с Нижним Новгородом: там с признаками болезни госпитализировали всего более 20 человек.

Они также заказывали блюдо с фасолью от "Local Kitchen" или "Гастропорт" через сервис доставки. Инфекционисты уже назвали эту вспышку ботулизма крупнейшей в стране, как минимум, за последние 30 лет.

Виновника отравления установили почти сразу: это была консервированная фасоль. Причем эта некачественная фасоль попала, как в салат производства "Local Kitchen", так и в салат производителя "Гастропорт". Отсюда и такая география отравления: москвичи получили ботулизм из "Кухни на районе". А в других городах люди заказывали такие салаты доставкой "Самокат" или покупали в магазине сами.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности. По традиции россиян, уже задержали большое количество людей.

Насколько опасен ботулизм

Ботулизм – это инфекционное заболевание, которое возникает, когда в организм человека попадают опасные бактерии, выделяющие токсины. Развиваться эти опасные бактерии чаще всего начинают при неправильной консервации продуктов, особенно рискуют те, кто делают домашние закрутки, паштеты и консервы.

Герметичная упаковка без доступа кислорода – благоприятную среду для развития бактерии, попадающей в банки с грязными овощами или остатками земли. Если человек съел зараженную ботулотоксином пищу, сначала у него появляются симптомы обычного пищевого отравления: тошнота, рвота, боль в животе.

Но потом, в период от нескольких часов до нескольких дней, развиваются другие признаки интоксикации: начинает страдать уже нервная система, при ботулизме могут перестать работать мышцы, начинаются проблемы со зрением, речью и дыханием; болит голова, и может даже развиться пневмония.