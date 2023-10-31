Ситуация с медициной на оккупированных территориях

Об этом в прямом эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. 24 Канал. По его словам, единственная больница, которая на территории временно оккупирована Запорожской области может принимать больных коронавирусом, это Мелитопольская инфекционная больница, которая заполнена на 100% и поэтому уже не может качественно оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

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Также на оккупированной территории началась вспышка сезонного гриппа, которая также сверхбыстрыми темпами распространяется. Враг во время эпидемии гриппа начал делать прививки некачественной российской вакциной. От нее в Мелитополе умерло не менее 4 человек. Враг продолжает проводить свои испытания на наших жителях, еще раз подчеркивая то, что для них гражданские жители – пустое место,

– рассказал мэр.

Мэр Мелитополя добавил, что с коронавирусом и гриппом, как и вообще в медицине на временно оккупированной территории, сверхсложная ситуация.

Принудительная паспортизация

"Несколько недель назад дошло до того, что просто тележки для людей с инвалидностью и костыли наши люди не могут получить, если у них нет российского паспорта. Именно поэтому враг сегодня продолжает давить, заставлять наших жителей его получать", – рассказал мэр.

Федоров добавил, что на оккупированной территории есть проблема с медицинским персоналом, потому что большое количество наших врачей уехали с временно оккупированной территории. И потому за консультациями узких специалистов нужно ехать в Симферополь. А там, конечно, без российского паспорта и без специально оформленного медицинского страхования, невозможно получить никакую консультацию.