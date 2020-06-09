Нарушения в работе T-клеток могут приводить к тому, что иммунная система начинает воспринимать их как угрозу и запускает сильный иммунный ответ. В свою очередь, это влияет на работу Т-клеток. Когда большое количество этих клеток повреждено, поджелудочная железа не может регулировать уровень глюкозы в крови, как следствие развивается сахарный диабет первого типа.

В новой работе, о которой рассказывает ZME Science, ученые из Сиэтла исправили дефекты T-клеток, чтобы они могли функционировать наравне со здоровыми.

Читайте также В чем разница между диабетом 1 и 2 типа

Стратегия направлена ​​на повышение экспрессии гена FOXP3, который является главным фактором синтеза Treg-клеток. Эксперименты проводили на образцах крови человека, с которым удалили Treg. Тестирование на образцах ткани человека и моделях мышей показало эффективность работы модифицированных клеток.

Результаты показали, что генетическая модификация, направленная на обеспечение стабильной экспрессии FOXP3, достаточная для создания функциональных Treg-подобных клеток для терапии,

– заявил соавтор исследования Дэвид Ролингс.

Что предусматривает такое лечение

Лечение будет заключаться в инъекции отредактированных Treg-клеток пациента с диабетом, что позволит наладить работу поджелудочной железы, объясняют авторы.

Потенциально, результаты от лечения должны быть долгосрочными, благодаря подобной методике удастся избавиться от необходимости ежедневного приема инсулина.

Теперь команда готовится к проведению первого этапа клинических испытаний метода.