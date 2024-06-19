Нашли простой и приятный способ уменьшить вред сидячей работы

Исследователи из Китая обнаружили новые аспекты положительного влияния на здоровье человека. Их последнее исследование указывает на то, что регулярное употребление кофе может уменьшить риск преждевременной смерти, особенно среди людей с сидячим образом жизни.

Новое исследование влияния кофе

Команда специалистов из Университета Сучжоу провела анализ данных, собранных в рамках американской программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), которая проводится каждые два года и охватывает обследование и анкетирование для оценки здоровья и питания американцев.

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Изучив информацию более чем о 10 тысячах участников за период с 2007 по 2018 годы, ученые обнаружили связь между продолжительностью сидения и употреблением кофе с риском смерти от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе наблюдений, которые могли длиться до 13 лет, было зарегистрировано 945 случаев смерти, в частности 284 от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофе снижает риск смерти

Результаты показали, что длительное сидение более 8 часов в день увеличивает риск смерти. Однако у тех, кто регулярно пил кофе (более двух чашек в день), этот риск снижался на 33% и 54% соответственно. Для людей, которые не употребляют кофе и проводят за сидением 6 и более часов, вероятность смерти была почти в 1,6 раза выше, чем у тех, кто пил кофе и сидел менее 6 часов.

Это исследование подтверждает вред сидячего образа жизни и полезные свойства кофе. Ученые подчеркивают, что кофе является сложным соединением и требует дальнейшего изучения.

Ранее ученые обнаружили, что употребление кофе может снижать риск развития диабета второго типа, а также коррелировать с уменьшением риска смерти в течение семилетнего периода, независимо от того, употребляется ли кофе с сахаром, или без.