Знайшли простий і приємний спосіб зменшити шкоду сидячої роботи

Дослідники з Китаю виявили нові аспекти позитивного впливу на здоров'я людини. Їхнє останнє дослідження вказує на те, що регулярне вживання кави може зменшити ризик передчасної смерті, особливо серед людей із сидячим способом життя.

Нове дослідження впливу кава

Команда фахівців з Університету Сучжоу провела аналіз даних, зібраних у рамках американської програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), яка проводиться кожні два роки й охоплює обстеження та анкетування для оцінки здоров'я та харчування американців.

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Вивчивши інформацію більш ніж про 10 тисяч учасників за період з 2007 по 2018 роки, вчені виявили зв'язок між тривалістю сидіння та вживанням кави з ризиком смерті від усіх причин та серцево-судинних захворювань. У ході спостережень, які могли тривати до 13 років, було зареєстровано 945 випадків смерті, зокрема 284 від серцево-судинних захворювань.

Кава знижує ризик смерті

Результати показали, що тривале сидіння понад 8 годин на день збільшує ризик смерті. Однак у тих, хто регулярно пив каву (понад дві чашки на день), цей ризик знижувався на 33% і 54% відповідно. Для людей, які не вживають кави та проводять за сидінням 6 і більше годин, ймовірність смерті була майже в 1,6 раза вищою, ніж у тих, хто пив каву і сидів менше ніж 6 годин.

Це дослідження підтверджує шкоду сидячого способу життя та корисні властивості кави. Вчені підкреслюють, що кава є складною сполукою та потребує подальшого вивчення.

Раніше вчені виявили, що вживання кави може знижувати ризик розвитку діабету другого типу, а також корелювати зі зменшенням ризику смерті протягом семирічного періоду, незалежно від того, чи вживається кава з цукром, чи без.