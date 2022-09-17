Новый пластырь для татуировок

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали недорогие, безболезненные и бескровные татуировки, имеющие много применений, от медицинских предупреждений до отслеживания кастрированных животных и косметологии.

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Мы уменьшили иглы настолько, чтобы они могли безболезненно и одновременно эффективно оставлять чернила в коже. Теперь медицинские татуировки могут стать доступнее, а у любителей косметических тату появятся новые возможности благодаря простоте использования пластыря.

– сказал ведущий автор разработки Марк Праусниц.

Татуировки используются в медицине, чтобы скрыть шрамы, направить повторное лечение облучением рака или восстановить соски после операции на груди. Татуировку можно использовать вместо браслетов в качестве медицинского оповещения о серьезных заболеваниях, таких как диабет, эпилепсия или аллергия.

Как действует пластырь

В новом пластыре микроиглы меньше песчинки. Когда они прикасаются к коже, основание "тает", и на теле остается пигмент. То есть микроиглы достаточно приложить один раз, а обычный тату-мастер прокалывает кожу многократно.

С помощью пластыря можно нанести обычный рисунок, а также изображения с буквами, цифрами и символами. Исследование показало, что татуировки держатся не менее года. Вероятно, они останутся навсегда.