Новое исследование опасности татуировки

Ученые проанализировали статьи в базе данных PubMed, опубликованные в период с 2009 по 2019 год. В окончательный анализ были включены любые исследования, описывающие системные инфекции у людей, связанных с татуировками.

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Системная инфекция, связанная с татуировкой, определялась как проникновение какой-либо инфекции в кожу с распространением или без распространения на другие органы. Анализ включал в общей сложности 17 исследований. При этом ни в одном из выбранных исследований не сообщалось о развитии системного туберкулеза, сифилиса или вирусных инфекций после татуировки.

Какие инфекции чаще всего происходят после татуировок

В Индии было обнаружено несколько спорадических случаев Mycobacterium leprae, вызывающих проказу бактерий. Кроме того, было выявлено несколько случаев увеличения лимфатических узлов из-за нетуберкулезных микобактерий, не вызывающих туберкулез или проказу.

Наиболее часто идентифицированные нетуберкулезные микобактерии включали Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus и Mycobacterium haemophilum. Большинство системных инфекций, вызванных Mycobacterium haemophilum, были обнаружены у женщин после татуажа бровей, 50% из которых в конечном итоге потребовалось частичное или полное удаление околоушной железы.

Было обнаружено несколько исследований, в которых сообщалось о септическом шоке, связанном с целлюлитом или некротизирующим фасциитом. Септический шок в первую очередь связан с гнойными бактериями и возникал в течение двух недель после нанесения татуировки.

Нашли только одно исследование, в котором сообщалось о синдроме стафилококкового токсического шока. Эта инфекция наблюдалась после традиционных самоанских татуировок или нанесения татуировок в антисанитарных условиях.

Инфекционный эндокардит выявляли преимущественно у молодых мужчин. Состояние сопровождалось лихорадкой, а также легочными или системными эмболиями (закрытие просвета кровеносного сосуда) без местных симптомов.

Массивная эмболия была обнаружена в двух случаях, тогда как перфорация створок и периклапанный абсцесс были зарегистрированы в двух случаях. Выявлен только один случай синдрома токсического шока.

Текущее исследование подтверждает, что системные инфекции могут развиться после татуировки. Но смерть связана с татуировкой – редкость: за последние десять лет была зарегистрирована только одна смерть.