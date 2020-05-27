Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
27 мая отмечается Международный день борьбы с рассеянным склерозом. Это довольно распространенное, однако не до конца изученное заболевание.
В мире количество людей, болеющих рассеянным склерозом превышает 2 миллиона. Средний возраст начала заболевания — 29-33 года. Как пишет Центр общественного здоровья Украины, цель Международного дня борьбы с рассеяным склерозом – это привлечь внимание к проблеме рассеянного склероза на международном уровне, помочь людям, которые живут с болезнью, а также объединить усилия национальных и международных организаций в борьбе с рассеянным склерозом.
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При рассеянном склерозе (РС) иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновая оболочка). Вследствие этого разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела.
В итоге, запускается необратимый процесс, из-за которого повреждаются нервы. Каковы же симптомы, причины и диагностика этого заболевания – читайте в материале 24 канала.
Чем опасен рассеянный склероз
В последнее время медики фиксируют рост болезни. Рассеянный склероз или множественный склероз (МС) входит в тройку самых распространенных заболеваний в мире.
Как пишет ВОЗ, через 10 лет от начала заболевания:
- 30-37% больных способны передвигаться только с помощью близких,
- 50% имеют трудности при исполнении профессиональных обязанностей,
- Более 80% вынуждены сменить работу.
Через 15 лет лишь 50% больных сохраняют способность работать, заботиться о себе и свободно передвигаться без посторонней помощи.
В группе риска – молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. В частности, женщины, которые вдвое чаще страдают рассеянным склерозом. Чем старше человек, тем меньше риск возникновения этой болезни.
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Среди факторов риска – люди, чьи родители страдали этой болезнью. Увеличивает риск возникновения рассеянного склероза наличие заболевания щитовидной железы, диабет первого типа или воспаление кишечника, а также инфекции, например, вирус Эпштейн-Барра.
В группе риска – люди в возрасте от 18 до 40 лет
В Украине плохо выявляют эту болезнь, поскольку люди не обращаются за помощью к врачам. По официальным данным, около 20 тысяч украинцев страдают этим недугом.
Симптомы рассеянного склероза
Симптомы и признаки рассеянного склероза зависит от определения места повреждения нервных волокон. На ранних стадиях возникновения болезни симптомы могут протекать незаметно, поскольку они обычно не вызывают беспокойства.
Основные симптомы на ранних стадиях:
- упадок сил на основе депрессии или стрессов;
- домашние и рабочие дела кажутся сложными в исполнении;
- незначительное снижение интеллектуальной активности;
- сильная усталость.
Медики также советуют обратить внимание на потерю чувствительности. Стоит помнить, что на начальных стадиях симптомы рассеянного склероза ощущаются физически. К примеру, это могут быть "мурашки" или покалывание в конечностях, расстройства зрения или нарушение работы вестибулярного аппарата.
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Однако, если человек на начальных этапах болезни чувствует себя хорошо, то при развитии рассеянного склероза симптомы становятся остро выраженными:
- резкое снижение двигательной активности;
- невнятная, нечленораздельная речь;
- снижение рефлекторной деятельности;
- боль и ломота в теле;
- нарушения работы мочеполовой системы;
- падение зрения, двоение или размытость;
- импотенция у мужчин;
- повышенная утомляемость;
- нарушение координации;
- онемение по всему телу;
- снижение чувствительности.
Основные симптомы рассеянного склероза
На последних стадиях рассеянного склероза наблюдаются резкие нейропсихологические изменения, которые выражаются в нарушении нормального поведения. Такие люди часто склонны к депрессии, они эмоционально нестабильны и склонны к частым и резким перепадам настроения.
В тяжелых случаях больные с таким диагнозом могут потерять возможность говорить и ходить.
Осложнения рассеянного склероза
В некоторых случаях, кроме вышеперечисленных симптомов, у больных могут появляться такие осложнения:
- паралич, преимущественно ног;
- судороги или мышечная ригидность (повышенный тонус мышц);
- эпилепсия (судорожные припадки);
- проблемы с мочевым пузырем, кишечником или сексуальной функцией;
- изменения умственной работоспособности.
Осложнения при рассеянном склерозе
Рассеянный склероз: причины
Несмотря на многочисленные медицинские исследования, врачи до сих пор не могут дать ответ на вопрос, почему возникает рассеянный склероз.
Специалисты выделяют три группы причин, которые часто приводят к развитию этого заболевания:
- генетические – РС не является генетическим заболеванием, однако при определенном сочетании генов риск возникновения болезни повышается;
- внешние – плохая экология, географическое положение, повышенный радиационный фон, воздействие токсинов, перенесенные травмы и операции, инфекции и вирусы;
- поведенческие – курение, стрессы, особенности питания, значительные умственные нагрузки.
Диагностика и типы рассеянного склероза
Определить рассеянный склероз обычно достаточно сложно – эта патология имеет много общего с другими заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС). Прежде всего, врач осматривает и узнает о симптомах. Предварительно, диагноз можно поставить, если наблюдалось два или больше обострений.
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Основным методом диагностики является магнитно-резонансная томография, однако это не дает точный ответ о наличии патологии (при отсутствии других исследований). Также используют метод вызванных потенциалов, при котором можно измерить сигналы, которые мозг под влиянием импульса подает телу. Анализ спинномозговой жидкости может свидетельствовать о хроническом воспалении в ЦНС.
Как выявить рассеянный склероз
Медики выделяют 4 подтипа среди форм протекания множественного склероза.
- Рецидивно-ремитирующий склероз – наиболее распространенный тип, который проявляется чередованием ремиссий и рецидивов (обострений). Во время ремиссий частично или полностью восстанавливаются функции, которые нарушились. Эта форма начинается с клинически изолированного синдрома.
- Вторично-прогрессирующий – он выявляется у 65% людей с начальным рецидивно-ремитирующим МС. У людей развивается прогрессивная нейродегенерация между острыми рецидивами без четких периодов ремиссии
- Первично-прогрессирующий рассеянный склероз – форма МС, когда с самого начала заболевание неуклонно прогрессирует без явных обострений и ремиссий.
- Прогрессирующий тип МС с обострениями – тип, при котором развивается неустанная нейродегенерация с дополнительными обострениями. Такая форма МС является наименее распространенной.
Некоторые ученые выделяют два типа рассеянного склероза:
- доброкачественный – тогда, когда болезнь развивается на протяжении 15 лет без серьезных нарушений функций организма;
- злокачественный – МС прогрессирует очень быстро и за 2-3 года приводит к тяжелой инвалидизации.
Стадии рассеянного склероза
Для оценки общего состояния больного и тяжести патологии существует метод оценки неврологических повреждений при рассеянном склерозе – EDSS (Expanded Disability Status Scale).
- 0-3,5 баллов – нарушения позволяют полноценно работать, пациенты не нуждаются в посторонней помощи.
- 4-5,5 баллов – человек, который страдает РС, может испытывать разные трудности при определенной деятельности. Пациент может самостоятельно пройти не более 50-100 метров.
- 6-6,5 баллов – больной МС может передвигаться при односторонней и двусторонней поддержке.
- 7 и больше баллов – передвижение возможно только в инвалидной коляске. Человек не может говорить, есть и глотать.
Профилактика
Рассеянный склероз неизлечим, поэтому лечение в основном нацелено на борьбу с рецидивами для облегчения симптомов. Симптоматическое лечение этой болезни очень дорогостоящее – в месяц в среднем необходимо почти 2 тысячи евро.
Существуют методы профилактики рассеянного склероза – первичная и вторичная профилактики.
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Врачи советуют вести здоровый образ жизни, предполагающий чередование и разумное распределение нагрузок и отдыха. Медики рекомендуют отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения.
Вторичная профилактика заключается в предотвращении обострений заболевания. Врачи ставят перед собой задачу как можно дольше удерживать больного в состоянии ремиссии. Для этого медики используют препараты превентивной терапии — иммуномодуляторы, которые предотвращают активное развитие рассеянного склероза.