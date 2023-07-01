Что такое буллинг
В широком смысле буллингом называют такое поведение, когда сильный обижает слабого любым способом – затрагивая словесно или принося физическую боль.
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Не все конфликты – это буллинг. Норвежский психолог Дан Олвеус описал критерии буллинга в 1994 году. По его мнению, травля это то, что:
- повторяется каждый раз;
- длится долго;
- делается намеренно, чтобы ранить или нанести дискомфорт — физически, на словах, вживую или онлайн.
травля – это отношения обидчика и жертвы. Если происходит конфликт между людьми примерно равной силы, это не буллинг.
Как понять, что ребенка обижают
Взрослым следует быть внимательными и находиться в контакте с ребенком, чтобы не пропустить признаки буллинга.
Что должно насторожить взрослых в поведении школьника:
- он выглядит грустным и подавленным после школы или после того, как посидит в телефоне или за компьютером;
- или, напротив, неестественно весел и говорит, что все хорошо, но звучит это неискренне;
- на вопрос о том, с кем дружит в школе, отвечает, что не с кем;
- занимается самоповреждением – на теле есть порезы, ожоги или следы от щипков;
- жалуется на недомогание и просит остаться дома – при этом врачи не видят признаков болезни, а симптомы проходят, как только угроза в виде похода в школу исчезает;
- не ест или, напротив, переедает;
- плохо спит или мочится ночью в постель;
- приходит домой без денег и личных вещей – вещи испорчены;
- хуже учится и справляется с погрузкой на дополнительных занятиях и кружках;
- говорит о нежелании жить.
Кто чаще становится жертвой буллинга
Риск стать жертвой травли зависит от стиля воспитания в семье, личностных особенностей ребенка и культуры сообщества, в котором он живет.
Психологи считают, что чем строже обращаются с ребенком дома, тем больше риск, что он станет булером. Строгий стиль воспитания способствует тому, что ребенок будет оскорблять более слабых или присоединится к группе обидчиков. И, напротив, слишком сильное попечение повышает риск стать жертвой травли.
Если вы заметили у ребенка поведение, описанное выше, помните: это признаки не только травли. К ним всегда следует относиться осторожно. Это могут быть симптомы депрессии. Если вы не понимаете, что происходит с ребенком, следует обратиться к психологу или медицинскому специалисту за помощью.