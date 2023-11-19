Доктор Хатри опубликовал 6 симптомов, которые могут свидетельствовать о начале артрита. Если вы заподозрили у себя наличие заболевания, следует обратиться за квалифицированной помощью.
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6 ранних симптомов артрита
- Боль в суставах
На самом деле это самый ранний симптом артрита. Его человек может почувствовать при движении в колене или запястье. Но часто люди списывают это на перенапряжение, стресс или погоду. Однако если боль возникает постоянно – это тревожный сигнал.
- Скованность
Если с утра вы ощущаете мышечную скованность, которая длится ориентировочно 30 минут и постепенно уменьшается после того, как вы разругались – это тоже сигнал о наличии проблемы. Скованность может поражать разные суставы, но чаще ее ощущают в пальцах, кистях, коленях и стопах.
- Отек
Он может свидетельствовать о воспалении, которое почти всегда сопровождает артрит. Отек сустава – это прямое указание, что болезнь начала прогрессировать. Набухший сустав часто может быть теплым или даже горячим на ощупь, а кожа вокруг него может покраснеть.
- Уменьшение мобильности суставов
Простые действия, такие как сгибание колен, держание чашки с кофе или поворот шеи, могут даваться вам сложнее обычного.
- Усталость и мышечная слабость
Общая усталость и чувство слабости в мышцах тоже могут указывать на развитие артрита.
И в конце концов, шестой симптом – разный в зависимости от типа артрита. Например, если у человека развился ревматоидный артрит, он может ощущать усталость, лихорадку, потерю веса.
При псориатическом артрите появляются раздражение на коже и смена ногтей. Подагра – еще один вид артрита, вызывающий внезапные непереносимые приступы боли.