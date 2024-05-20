Чаще всего признаком заболевания являются родинки или родимые пятна, которые появляются на теле. Однако не каждая родинка обязательно свидетельствует о меланоме: важно делать самоосмотр, обращать внимание на изменения и проходить ежегодную диагностику у дерматолога.

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Ко Дню диагностики меланомы в Украине, который отмечается ежегодно 20 мая, дерматолог МЦ "Лелека" Екатерина Никольская 24 Каналу рассказала, на что обращать внимание, как распознать тревожные сигналы и когда нужно удалять родинки.

Родинка или меланома

Родинки, которые также называют невусами – это образования на коже, которые могут быть у человека с рождения или появляться в течение жизни. Они возникают из пигментных клеток (меланоцитов) под действием ультрафиолетового излучения и гормональных изменений.

Екатерина Никольская "Родинки могут возникать где угодно – от головы до ступней, могут быть разные по размеру и цвету, плоскими или выпуклыми."

Обычные родинки могут развиться в меланому – одну из самых злокачественных опухолей, которая быстро растет и метастазирует в другие органы. Риск увеличивается, если родинок на теле более 20, если человек часто получал солнечные ожоги или посещал солярии. Если при этом не использовались фотозащитные кремы, то вероятность возникновения злокачественных новообразований возрастает.

Как распознать опасность

Для того, чтобы вовремя обнаружить изменения, важно помнить о двух вещах – самостоятельные осмотры и регулярные посещения дерматолога.

За родинками нужно следить. Если вы видите, что невус меняет цвет, быстро растет, имеет неравномерные края, чешется или возникает на местах, где его раньше не было – родинку можно считать подозрительной и сразу обращаться к врачу.

Кроме меланомы, существуют другие виды рака кожи, растущие не так быстро и реже метастазируют. Это немеланоцитарные – базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и т.д., а также предраковые, например, актинический кератоз. Эти виды онкологических заболеваний также требуют своевременной диагностики и лечения.

Проходить осмотр у дерматолога рекомендуется минимум раз в год. В случае обнаружения изменений, не следует ждать и лучше записаться к специалисту немедленно.

Удалять или не удалять родинки

Родинки нужно удалять, если они повреждены или расположены в местах, которые часто травмируются. Кроме того, при осмотре дерматологом могут быть обнаружены косметические или другие показания для удаления образований.

Екатерина Никольская "Важно помнить, что родинки и любые другие образования категорически нельзя удалять самостоятельно – ни механическими, ни аптечными, ни любыми другими средствами. Только врач-дерматолог может определить характер образования и правильно подобрать дальнейшую тактику лечения."

Родинки удаляют дерматоонкологи и хирурги-онкологи, выбирая тактику в зависимости от размера, расположения и глубины родинки. Важно также осуществлять наблюдение после операции: патогистологическое исследование поможет убедиться, что родинка доброкачественная и не содержит изменений, характерных для злокачественных новообразований.

Чтобы предотвратить меланому и оставаться здоровыми, избегайте чрезмерного пребывания на солнце, пользуйтесь фотозащитными кремами, регулярно осуществляйте самоосмотр и профилактические визиты к врачу.