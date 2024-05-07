Вместе с Фондом поддержки взрослых онкопациентов Inspiration Family 24 Канал подготовил материал о мифах, которые часто можно услышать о раке кожи, а также полезную информацию о том, как предотвратить заболевание.

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Первенство по количеству заболеваний занимают Австралия и Новая Зеландия. Это связано с различными факторами, включая субэкваториальный/тропический климат с высоким ультрафиолетовым излучением, преимущественно светлокожим населением и культурой отдыха на природе.

Значит ли это, что рак кожи присущ только жителям теплых стран? К сожалению, это не является определяющим фактором. По данным World Cancer Search Fund International, третью строчку по уровню заболеваемости меланомой в мире занимает Дания – скандинавская страна с умеренным климатом.

В Украине, согласно данным Национального канцер-реестра, ежедневно диагностируют 7 новых случаев меланомы кожи и 27 случаев немеланомных раков кожи. Именно поэтому украинцам стоит внимательнее относиться к своему здоровью и больше заботиться о своевременной диагностике.

Миф 1. Рак кожи существует только один – меланома

Существуют три основных типа рака кожи: базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома. Меланома, хоть и составляет лишь 5 – 10% всех случаев рака кожи (примерно до 200 000 пациентов в год в мире), считается самой опасной среди них из-за высокой склонности к образованию метастазов.

Собственно, поэтому мы гораздо реже слышим о других видах рака кожи: например, немеланомный рак кожи часто не отслеживается в реестрах рака, или его регистрация является неполной, поскольку большинство случаев успешно лечатся хирургическим путем.

Миф 2. Рак кожи – неизлечим

Как и большинство видов рака, меланома кожи и немеланомные виды рака на I стадии полностью излечиваются в 95% случаев.

Даже если речь идет о IV стадии заболевания, благодаря современной терапии его также возможно вылечить. В таком случае врач должен назначить генетические тесты на мутации, чтобы определить чувствительность опухоли к таргетной или иммунотерапии, и подобрать лечение, которое будет наиболее эффективным.

Директор Фонда Inspiration Family Анна Узлова "К сожалению, мы часто наблюдаем ситуацию, когда врачи даже не говорят пациентам, что нужно сдать анализы на мутации, чтобы подобрать иммунотерапию или таргетную терапию. Да, эти препараты дорогие, пока не закупаются государством централизованно, но это шанс на жизнь. Кроме того, сейчас доступна опция медицинской эвакуации, или пациент может самостоятельно выехать за границу, где в странах ЕС может бесплатно получать такое лечение по статусу временной защиты".

В фонде Inspiration Family ожидают, что для взрослых украинских онкопациентов заработает механизм договоров управляемого доступа, и государство начнет закупать такие лекарства. Это позволит уменьшить финансовое бремя, которое лежит на пациентах, и расширит доступ к эффективному лечению меланомы.

Миф 3. Рак кожи невозможно предотвратить

Из хороших новостей: в 90% случаев рак кожи можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать правила защиты от солнца.

Одежда, солнцезащитный крем, шляпы с широкими полями, пребывание в тени и ношение солнцезащитных очков рекомендованы в период, когда УФ (ультрафиолетовый) индекс достигает отметки 3 и выше. По данным Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения, это порог, при котором ультрафиолетовое излучение может повредить кожу.

Впрочем, если ваша работа связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, или вы работаете вблизи поверхностей с высоким отражением, средства защиты от солнца нужно использовать в течение всего года и при более низком индексе УФ излучения.

Важно помнить, что защита от солнца рекомендована в любом возрасте. Интенсивное пребывание на солнце в течение первых 10 лет жизни более чем удваивает риск меланомы.

Миф 4. Солнцезащитный крем – 100% гарантия защиты от рака кожи

Несмотря на то, что солнцезащитные кремы с уровнем SPF 50 впитывают около 98% УФ лучей, их действие может быть значительно ниже из-за неправильного использования:

вы наносите слишком мало крема (дозировка солнцезащитных средств составляет 2 мг/см 2 , поэтому на всю поверхность кожи взрослого понадобится 30 – 40 мл средства;

, поэтому на всю поверхность кожи взрослого понадобится 30 – 40 мл средства; наносите его неправильно (только на определенные зоны);

не наносите крем повторно каждые два часа.

Если вы находитесь на открытом воздухе длительное время и активно двигаетесь при этом, крем стирается с вашей кожи более интенсивно. Также важно помнить, что возобновлять слой крема на коже нужно после каждого выхода из воды.

Миф 5. В соляриях загорать безопаснее, чем на солнце

Наука говорит нам, что не существует такого понятия, как безопасный солярий. Загар под УФ лампами может увеличить риск развития двух самых распространенных типов рака кожи - плоскоклеточного рака на 58% и базальноклеточного рака на 24%. При этом риск меланомы увеличивается в 1,4 раза при периодических посещениях солярия и в 2 раза – при регулярных посещениях более 10 раз.

В 24 странах использование солярия запрещено лицам в возрасте до 18 лет, а в 3 странах – Австралия, Бразилия и Иран – существует полный запрет на коммерческие солярии.

Миф 6. Самообследование родинок не является эффективным

Хотя онкологи не имеют конкретных указаний по раннему выявлению рака кожи, многие врачи рекомендуют по крайней мере раз в месяц осматривать собственную кожу.

Регулярное самообследование особенно важно для людей, которые имеют повышенный риск развития рака кожи, например, людей с пониженным иммунитетом, тех, которые ранее болели раком кожи, а также людей с семейным анамнезом рака кожи.

Лучшее время для самообследования кожи – после ванны или душа. При этом важно позаботиться о правильном освещении. Проверка должна включать осмотр всех родинок и пятен от головы до пальцев ног. Если вы будете делать такие самообследования регулярно, то сразу сможете зафиксировать изменения. Что должно привлечь ваше внимание:

новые образования, пятна на коже;

рана, которая кровоточит и не заживает через несколько недель;

нарост, похожий на бородавку;

изменение внешнего вида родинки, ее мокнутие или кровоточивость;

появление родинки необычной формы, нового цвета и с нечеткими краями.

Отметим, что ни один из этих признаков (например, увеличение диаметра родинки) не говорит о том, что у вас меланома кожи. Но это должно стать сигналом к тому, чтобы показать родинку врачу. Во время профильного осмотра вам сделают дерматоскопию и, при необходимости, предложат дальнейшее обследование и лечение.