Работоспособность "в эти дни": влияют ли месячные на умственные способности

Проанализировав более сотни научных публикаций с участием почти 4000 женщин, международная команда исследователей не смогла найти доказательств, подтверждающих миф о том, что когнитивные способности женского мозга ухудшаются во время менструации.

Несмотря на опровержение, тема менструального цикла до сих пор остается в значительной степени табуированной и окутана стереотипами, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS One.

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Новое исследование когнитивных навыков во время месячных

Учитывая устойчивость таких мифов, ученые из Австралии, Сингапура и США решили снова обратиться к этой теме и провели метаанализ, который объединил данные из разных исследований, изучавших когнитивные возможности женщин на протяжении менструального цикла.

В рамках анализа специалисты рассмотрели более 100 исследований, найденных в базах данных PsycInfo, PubMed, Social Science Research Network и других. Эти работы включали эксперименты, направленные на оценку внимания, интеллекта, исполнительных функций, моторики, пространственного и речевого мышления, а также креативности. В тестах приняли участие 3943 женщины.

Месячные НЕ влияют на умственные способности

Сравнение результатов между различными фазами цикла не выявило значительных изменений в когнитивных способностях. Даже в тех сферах, где ранее предполагали возможные колебания (пространственное мышление и вербальные навыки). Данные объективных тестов не подтвердили субъективные ощущения женщин по снижению концентрации или эффективности во время менструации. Женщины выполняли задания на том же уровне, что и в другие дни цикла.

Изменения в физиологии мозга, такие как уменьшение объема серого вещества в гиппокампе или снижение активности префронтальной коры, не имели прямого влияния на результаты тестов. Исследователи предположили, что женщины компенсировали такие изменения путем других механизмов.

Мы утверждаем, что нет никаких научных оснований для утверждений, практик или комментариев, которые ставили бы под сомнение когнитивные способности женщин в разные фазы цикла,

– отметили ученые.

Эти выводы важны, ведь мифы о снижении уровня интеллекта во время менструации до сих пор негативно влияют на отношение к женщинам, подпитывая бытовые стереотипы и дискриминацию на работе.

В качестве примера, исследователи вспомнили президентские выборы 2016 года в США, когда обсуждался вопрос, сможет ли Хиллари Клинтон выполнять обязанности президента "в эти дни", хотя она уже находилась в постменопаузальном периоде.