Працездатність "у ці дні": чи впливають місячні на розумові здібності

Проаналізувавши понад сотню наукових публікацій за участю майже 4000 жінок, міжнародна команда дослідників не змогла знайти доказів, які підтверджують міф про те, що когнітивні здібності жіночого мозку погіршуються під час менструації.

Попри спростування, тема менструального циклу й досі залишається значною мірою табуйованою та оповита стереотипами, повідомляє 24 Канал з посилання на PLOS One.

Також на тему Скільки сну потрібно вам насправді: пояснення експертів

Нове дослідження когнітивних навичок під час місячних

З огляду на стійкість таких міфів, вчені з Австралії, Сінгапуру та США вирішили знову звернутися до цієї теми й провели метааналіз, який об’єднав дані з різних досліджень, що вивчали когнітивні можливості жінок упродовж менструального циклу.

У рамках аналізу фахівці розглянули понад 100 досліджень, знайдених у базах даних PsycInfo, PubMed, Social Science Research Network та інших. Ці роботи включали експерименти, спрямовані на оцінку уваги, інтелекту, виконавчих функцій, моторики, просторового та мовного мислення, а також креативності. У тестах взяли участь 3943 жінки.

Місячні НЕ впливають на розумові здібності

Порівняння результатів між різними фазами циклу не виявило значних змін у когнітивних здібностях. Навіть у тих сферах, де раніше припускали можливі коливання (просторове мислення та вербальні навички). Дані об’єктивних тестів не підтвердили суб’єктивні відчуття жінок щодо зниження концентрації чи ефективності під час менструації. Жінки виконували завдання на тому ж рівні, що й в інші дні циклу.

Зміни у фізіології мозку, такі як зменшення обсягу сірої речовини в гіпокампі або зниження активності префронтальної кори, не мали прямого впливу на результати тестів. Дослідники припустили, що жінки компенсували такі зміни шляхом інших механізмів.

Ми стверджуємо, що немає жодних наукових підстав для тверджень, практик чи коментарів, які ставили б під сумнів когнітивні здібності жінок у різні фази циклу,

– зазначили науковці.

Ці висновки є важливими, адже міфи про зниження рівня інтелекту під час менструації й досі негативно впливають на ставлення до жінок, підживлюючи побутові стереотипи та дискримінацію на роботі.

Як приклад, дослідники згадали президентські вибори 2016 року в США, коли обговорювалося питання, чи зможе Гілларі Клінтон виконувати обов’язки президента "у ці дні", хоча вона вже перебувала у постменопаузальному періоді.