Вспышка кишечной инфекции в школе

Государственное учреждение "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" информировала соответствующие регуляторные органы, включая ГУ Госпродпотребслужбы Киева и Департаментом здравоохранения КГГА, о заболевании. Начато эпидемиологическое расследование.

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6 сентября в Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений. Сейчас, все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача,

– сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

О количестве пострадавших и тяжести симптомов ведомство не сообщает.

Что надо знать о кишечных инфекциях

Острые кишечные инфекции относятся к распространенным заболеваниям, которые могут вызвать серьезные осложнения, особенно у детей. Эти инфекции, обычно, возникают из-за бактерий или вирусов, которые попадают в организм через зараженную пищу или воду, а также из-за несоблюдения правил гигиены.

Симптомы острых кишечных инфекций охватывают слабость, повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею.

Как не подцепить острую кишечную инфекцию

Поддерживайте чистоту: мойте руки перед приготовлением пищи и после посещения туалета; мойте и дезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи; защищайте продукты от насекомых и грызунов. Отделяйте сырую пищу от готовой; используйте отдельные кухонные приборы для обработки сырых продуктов. Тщательно готовьте пищу: проваривайте или прожаривайте мясо, яйца, морепродукты; готовьте блюда при температуре не ниже 70 градусов по Цельсию; тщательно подогревайте приготовленную пищу. Храните пищу при безопасной температуре: не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа; храните приготовленные блюда горячими вплоть до подачи к столу; не храните пищу в холодильнике слишком долго; не размораживайте продукты при комнатной температуре. Используйте безопасную воду и свежие продукты; мойте овощи и фрукты перед употреблением; избегайте продуктов с у которых истек срок годности.

Эти простые правила помогут избежать этого заболевания.