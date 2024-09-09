Вспышка кишечной инфекции в школе
Государственное учреждение "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" информировала соответствующие регуляторные органы, включая ГУ Госпродпотребслужбы Киева и Департаментом здравоохранения КГГА, о заболевании. Начато эпидемиологическое расследование.
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6 сентября в Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся одного из общеобразовательных учебных заведений. Сейчас, все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача,
– сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.
О количестве пострадавших и тяжести симптомов ведомство не сообщает.
Что надо знать о кишечных инфекциях
Острые кишечные инфекции относятся к распространенным заболеваниям, которые могут вызвать серьезные осложнения, особенно у детей. Эти инфекции, обычно, возникают из-за бактерий или вирусов, которые попадают в организм через зараженную пищу или воду, а также из-за несоблюдения правил гигиены.
Симптомы острых кишечных инфекций охватывают слабость, повышенную температуру, боль в животе, рвоту и диарею.
Как не подцепить острую кишечную инфекцию
- Поддерживайте чистоту: мойте руки перед приготовлением пищи и после посещения туалета; мойте и дезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые используете для приготовления пищи; защищайте продукты от насекомых и грызунов.
- Отделяйте сырую пищу от готовой; используйте отдельные кухонные приборы для обработки сырых продуктов.
- Тщательно готовьте пищу: проваривайте или прожаривайте мясо, яйца, морепродукты; готовьте блюда при температуре не ниже 70 градусов по Цельсию; тщательно подогревайте приготовленную пищу.
- Храните пищу при безопасной температуре: не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре более чем на 2 часа; храните приготовленные блюда горячими вплоть до подачи к столу; не храните пищу в холодильнике слишком долго; не размораживайте продукты при комнатной температуре.
- Используйте безопасную воду и свежие продукты; мойте овощи и фрукты перед употреблением; избегайте продуктов с у которых истек срок годности.
Эти простые правила помогут избежать этого заболевания.