Множество исследований посвящено методам отказа от курения. Установлено, что внезапное прекращение курения эффективнее, чем постепенное, и что отлучение от никотиновой зависимости возможно даже во время сна. Однако даже проверенные методы не всегда гарантируют успех в борьбе с зависимостью.

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Новое исследование курения

Ученые из Норвежского университета наук и технологий и Онкологического центра имени Андерсона обнаружили, что прогнозировать трудности с отказом от курения можно эффективнее, чем предполагалось ранее.

Традиционно для оценки сложности отказа от курения использовался тест Фагерстрема, который является достаточно сложным и требует много времени и данных. Исследователи предложили сравнить его с более простым индексом тяжести курения, который включает лишь два вопроса:

Количество сигарет, выкуриваемых за день. Время первой сигареты после пробуждения.

Новый метод определения, сможет ли человек бросить курить

В исследовании приняли участие 5934 курильщика с диагностированным раком, которые прошли оба теста. Результаты показали, что упрощенный тест не уступает по точности полной версии и также способен предсказать, ли человек будет воздерживаться от курения через три, шесть и девять месяцев после начала лечения.

Однако было обнаружено, что индекс тяжести курения не одинаково эффективен для всех групп пациентов, частности он менее точен для темнокожих неиспаноязычных людей. Причины этого могут быть связаны с социальными или генетическими факторами или их комбинацией.

Авторы исследования подчеркнули, что оба теста являются полезными инструментами, но могут требовать адаптации для различных групп населения.

Результаты этого исследования могут упростить изучение никотиновой зависимости, помочь в понимании трудностей отказа от курения у онкобольных и оценить риск развития рака у курильщиков без онкологического диагноза. Это, свою очередь, может снизить нагрузку на систему здравоохранения и повысить эффективность лечения рака.