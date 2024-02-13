Существование афродизиаков под вопросом

Предполагаемый эффект афродизиаков основывается на культурных убеждениях или традициях, а не на фактической эффективности. Но если человек верит, что афродизиак работает, он может дать усиление сексуального влечения.

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К тому же сексуальное влечение зависит от психологического состояния человека. Стресс, усталость, депрессия и другие психологические проблемы могут уменьшить любой потенциальный эффект афродизиаков.

И не стоит забывать об индивидуальных особенностях. Что работает для одного человека, может не работать для другого из-за биологических различий – гормональный баланс, чувствительность к определенным веществам или общее состояние здоровья.

Перечень продуктов-афродизиаков

Афродизиаками считаются прежде всего малоизвестные травы и растения, но некоторые продукты-афродизиаки все же можно встретить и в повседневной жизни.

Шоколад. Древние ацтеки считали его сильным афродизиаком. Какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат полифенолы. Исследование показало, что употребление шоколада с высокими дозами полифенолов улучшало настроение. Несмотря на это, доказательств того, что шоколад улучшает сексуальное желание, недостаточно.

Устрицы. Они богаты цинком, который является важным элементом для производства тестостерона и поддержания здоровья репродуктивной системы. Однако связь между употреблением устриц и сексуальным влечением научно не подтверждена.

Гранат. Он богат флавоноидами, антоцианы, алкалоиды, фруктозу, глюкозу, простые органические кислоты. Поэтому предполагается, что такой суперфуд полезен для репродуктивной системы. Но точных выводов нужны дальнейшие исследования.

Фисташки. Исследование показало, что мужчины с эректильной дисфункцией, которые ели фисташки ежедневно в течение трех недель, почувствовали значительное улучшение. Однако в исследовании участвовало только 17 мужчин и были другие недостатки, позволяющие внешним факторам влиять на результат.

Сельдерей. Хотя есть мнение, что сельдерей является афродизиаком, необходимы исследования, чтобы узнать, ли это правда. Было одно исследование на животных, которое показало увеличение выработки спермы при использовании экстракта листьев сельдерея как добавки, но эти результаты нельзя перенести на людей.

Женьшень. Он на протяжении тысячелетий использовался в китайской медицине для лечения различных физических заболеваний, в частности сексуальной дисфункции. Однако его молекулярные механизмы действия остаются непонятными. Исследования в этой области необходимо продолжать.