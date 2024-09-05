Пубилкуемо доступный список продуктов, которые насытят организм питательными веществами и способствовать энергичности, улучшат бдительность, концетрацию, и остроту мозга.

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Бананы

Да, это доступный и удобный перекус. Бананы являются источником сложных углеводов, калия и витамина B6, которые могут помочь повысить уровень энергии.

Жирная рыба

Вы точно слышали о пользе рыбы. Жирные сорта рыбы, такие как лосось и тунец, содержат много белка, жирных кислот и витаминов группы B. Рыба не только придаст вам силы и обеспечит сытость, но и будет полезной для здоровья в целом.

Порция лосося или тунца обеспечивает рекомендуемое дневное количество жирных кислот омега-3 и витамина B12.

Коричневый рис

Именно коричневый рис считается полезным. Ведь по сравнению с белым рисом он менее обработанный и сохраняет больше питательной ценности – содержит клетчатку, витамины и минералы.

Справочно. 50 граммов коричневого риса содержит 2 грамма клетчатки; обеспечивает большую часть рекомендуемой суточной нормы марганца – важного минерала, который помогает ферменту расщеплять углеводы и белки для выработки энергии.

Еще одним неочевидным преимуществом коричневого риса является низкий гликемический индекс, что поможет регулировать уровень сахара в крови и поддерживать стабильный уровень энергии в течение всего дня.

Зелень

Листовые зеленые овощи, такие как шпинат и капуста богаты железом, кальцием, магнием, калием и витаминами A, C, E и K.

Кроме того, содержат фолиевую кислоту, клетчатку и антиоксиданты.

Свекла

Свекла богата углеводами, клетчаткой и сахаром, способствующими увеличению энергии. Этот овощ может улучшить кровообращение из-за содержания антиоксидантов.

Батат

Овощ содержит много сложных углеводов, клетчатки, марганца и витамина А. Также батат поможет закрыть потребность в клетчатке. Он содержит сложные углеводы, что тоже обеспечивает долговременный запас энергии.

Яйца

Это отличный источник белка, который является источником энергии. Также яйца содержат лейцин – аминокислоту, что поможет клеткам усваивать больше сахара в крови, стимулировать выработку энергии в и увеличивать расщепление жира для выработки энергии.

А еще в яйцах много витамина В. Именно он помогает ферментам выполнять роль в процессе расщепления пищи на энергию.

Яблоки

Опять же углеводы и клетчатка. В яблоках много натурального сахара и клетчатки. А значит,этот фрукт обеспечит медленное и длительное высвобождение энергии.



Фактически все фрукты являются прекрасным источником энергии / Фото unsplash

Черный шоколад

Именно черный шоколад стоит выбирать, если хотите им полакомиться. Он содержит больше какао, чем молочный шоколад.

А антиоксиданты в какао будут способствовать улучшению кровотока по всему телу. То есть приток кислорода к мозгу и мышцам будет происходить быстрее. что будет улучшать их функции. Также это может помочь снизить умственную усталость и улучшить настроение.

Киноа

Маленькие семечки содержат много белка, углеводов и пищевых волокон, а также множество витаминов и минералов.

Не зря киноа считают суперфудом! Несмотря на высокое содержание углеводов, киноа имеет низкий гликемический индекс. То есть, они будут усваиваться организмом медленно, а высвобождение энергии будет происходить плавно.

Йогурт

Если говорить об энергии, то она в йогурте представлена углеводами в виде простых сахаров, таких как лактоза и галактоза. В то же время йогурт содержит много белка.

Хумус

Нут в хумусе содержит много сложных углеводов и клетчатки, которые тело может использовать для получения стабильной энергии.

Чечевица

Если вы до сих пор не добавили в свой рацион чечевицу, то советуем сделать это немедленно. Дело в том, что чечевица содержит много белка, а также, которые и другие бобовые, богата углеводами и клетчаткой.

Чечевица пополняет запасы фолиевой кислоты, марганца, цинка и железа. Эти вещества участвуют в производстве клеточной энергии и расщеплении питательных веществ для высвобождения энергии.

Авокадо

Авокадо богато полезными жирами, витаминами группы В и клетчаткой. Клетчатка авокадо составляет 80% углеводов, что помогает поддерживать стабильный уровень энергии.

Апельсины

Высокое содержание витамина С и антиоксидантные соединения выводят апельсин в этот список. Апельсин поможет защитить организм от окислительного стресса, который может вызвать чувство усталости.

Семена

Семена чиа, льна и тыквы, также могут повысить ваш уровень энергии. Обычно они богаты жирными кислотами омега-3 растительного происхождения. И являются отличным источником клетчатки и белка. Добавляйте семена в салаты, это поможет не только увеличить их питательность, но и поможет восполнить дефициты жирных кислот.

Зеленый чай

Как и кофе, зеленый чай содержит кофеин, который повышает уровень энергии. Однако зеленый чай редко провоцирует такие эффекты как беспокойство и дрожь.

Кроме того, зеленый чай может быть хорошим усилителем энергии при физической активности, поскольку он снижает утомляемость за счет увеличения расщепления жира и высвобождения гормона норадреналина.

Орехи

Большинство орехов, включая миндаль, грецкие орехи и кешью, известны большим количеством белков, углеводов и полезных жиров. Именно поэтому их любят брать на перекус. И они действительно помогут быстро восстановиться энергетически.

Орехи также содержат другие витамины и минералы, такие как марганец, железо, витамины группы В и витамин Е