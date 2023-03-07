Новое исследование сна

Новое исследование ученых из университетов Южной Дании и Сиднея (Австралия) базировалось на анализе анкет 308 683 взрослых людей из Британского биобанка.

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Все, кто испытал влияние нескольких тяжелых ночей, знают, насколько этот фактор влияет на настроение и самочувствие. Наша работа показала, что впоследствии регулярный плохой сон может привести к значительному ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы в среднем и пожилом возрасте.

– рассказал автор исследования профессор Эммануэль Стоматакис.

В качестве оценки качества сна ученые учитывали его продолжительность, жалобы на бессонницу, храп, дневную сонливость, склонность к раннему или позднему засыпанию. Затем они сравнивали данные с показателями здоровья сердечно-сосудистой системы участников.

В результате исследователи распределили добровольцев на три группы: тех, кто имел некачественный сон; людей, показатели сна которых были средними; и тех, кто не имел никаких проблем по этим показателям. Сначала ученые сравнивали эти данные, когда участникам было 40 лет, а затем сравнили их со здоровьем сердечно-сосудистой системы анкетируемых в более пожилом возрасте.

Проблемы со сном вредят сердцу

Выяснилось, что у женщин, которые имели проблемы со сном, на 2 года раньше начинались проблемы с сердцем, чем у их сверстников, которые не испытывали таких трудностей. У мужчин эти показатели оказались еще выше – более 2 лет. Женщины со средними показателями по сну теряли один год жизни здорового сердца, мужчины – больше года.

Средняя продолжительность жизни участников исследования оказалась около 80 лет. Ученые подсчитали, что у людей с клинически диагностированными нарушениями дыхания во время сна и другими подобными проблемами более 7 лет раньше развивались сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с теми, кто имел здоровый сон.