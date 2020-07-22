Куркумин – естественное вещество, содержащееся в корнях куркумы – способен предотвратить заражение некоторых опасных вирусов, в частности эффективно защищает от вируса денге, Зика и гепатита B. Исследователи еще раньше отмечали противоопухолевые, противовоспалительные и противобактериальные свойства куркумина, а также отсутствие серьезных побочных эффектов его применения.

Куркумін – ефективний проти вірусів

Нові експерименти китайських дослідників показали, що куркума у високих дозах здатна без побічних ефектів знищувати також один з різновидів аль-фа-коронавіруса – збудника трансміссівного гастроентериту, який вражає свиней і завдає шкоди сільському господарству. Про це пише Science Daily.

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Китайські вчені обробили експериментальні зразки клітин куркуміном різної концентрації, а потім спробували інфікувати їх збудником трансмісивного гастроентериту. І виявили, що високий відсоток куркуміну знижує число вірусних частинок в клітинній культурі.

За припущенням дослідників, куркумін впливає на вірус двома шляхами: безпосередньо вбиваючи вірус до того, як він вразить клітку;

інтегруючись з вірусною оболонкою для дезактивації вірусу; змінюючи метаболізм клітин, щоб перешкодити вірусу проникнути в них.

Надалі дослідники планують продовжити дослідження властивостей куркуміну, це допоможе краще зрозуміти механізм антивірусної дії цієї речовини в цілому і на трансмісивний гастроентерит зокрема.