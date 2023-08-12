Обморок – это внезапная потеря сознания на короткий промежуток времени из-за того, что кровь перестает поступать в мозг в нормальном объеме.

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Причины обморока

  • Резкое падение АД. Такое может произойти, например, при быстром подъеме с постели, если сосуды не успевают адаптироваться к изменению положения тела.
  • Тепловой удар. Когда температура тела поднимается до опасного уровня, организм начинает реагировать: мелкие кровеносные сосуды в коже расширяются, что позволяет большему количеству крови протекать через нее и увеличивать теплоотдачу из организма. При этом кровь из центральных органов, включая мозг, перенаправляется на поверхность кожи для охлаждения. Это может привести к уменьшению кровотока в мозг.
  • Гипоксия. Человеку может не хватать воздуха, ему становится душно – в этот момент в ткани организма поступает недостаточное количество кислорода.
  • Обезвоживание. Недостаток воды в организме приводит к уменьшению объема циркулирующей крови, из-за чего питание мозга может оказаться недостаточным.
  • Эмоциональное или физическое перенапряжение. Организм защищается от стресса, "выключаясь".
  • Отравление алкоголем или передозировка наркотиками. Угнетение центральной нервной системы различными веществами может привести к обмороку.
  • Низкий уровень сахара в крови. Он часто встречается у людей с сахарным диабетом, но сахар может упасть у любого человека, если недостаточно поесть.

Симптомы, свидетельствующие о возможной потере сознания

Чаще человек обморок внезапно – и для себя, и для окружающих. Но есть некоторые симптомы, которые помогут понять, что скоро вы потеряете сознание:

  • сильное головокружение;
  • кожа становится холоднее обычного;
  • выраженная потливость;
  • ощущение накаливающей волны жара или жжения;
  • помутнение зрения;
  • резко побледневшее лицо;
  • тошнота.

Если вы чувствуете, что вот-вот можете потерять сознание, ложитесь и поднимите ноги вверх, чтобы больше крови приливало к мозгу. Если это невозможно, сядьте и опустите голову между колен. Также нелишне будет выпить воды, перекусить, глубоко подышать свежим воздухом, чтобы исключить все причины потери сознания.

Если в последнее время у вас часто бывают обмороки, следует обратиться к терапевту. После разговора и осмотра он направит вас к врачу-специалисту.