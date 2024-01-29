Почему возникает изжога
В здоровом желудке из-за постоянного компонента желудочного сока – 0,3-0,5% соляной кислоты – создается кислая среда. В пищеводе кислотность близка к нейтральной.
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В норме обратному движению пищи препятствует круговая мышца – пищеводный сфинктер. При его ослаблении кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, возникает рефлюкс. Длительный контакт кислого желудочного сока со слизистой оболочки пищевода вызывает изжогу.
Что провоцирует изжогу
Изжога может возникать у любого человека. Часто нет очевидных причин ее возникновения. Появлению изжоги способствует:
- нарушение режима питания;
- нерегулярные приемы пищи;
- переедание – оно приводит к ослаблению пищеводного сфинктера и провоцируют изжогу;
- некоторая пища – жирные, острые блюда, копчености, кетчуп, цитрусовые, кофе, шоколад. Злоупотребление такой пищей может вызвать изжогу даже у здоровых людей;
- некоторые лекарства, например, нестероидные противовоспалительные препараты;
- вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем;
- рефлюкс возникает из-за повышения внутрибрюшного давления;
- лишний вес;
- внешние факторы – тесная одежда, поднятие веса.
Как предотвратить изжогу
Соблюдение диеты и коррекция образа жизни поможет избавиться или уменьшить частоту приступов изжоги. Для этого надо избегать продуктов и напитков, способствующих изжоге – шоколада, кофе, жирной или острой пищи, а также алкогольных напитков.
Бросить курить. Табак стимулирует выработку желудочной кислоты и расслабляет мышцы между пищеводом и желудком, провоцируя кислотный рефлюкс. Постараться похудеть, если есть лишний вес. Не есть за 2 – 3 часа до сна. Не носить одежду, которая сдавливает талию.
Для облегчения симптомов врачи рекомендуют безрецептурные антациды. Лучше всего принимать их с едой или вскоре после еды.
Когда обращаться к врачу
Причиной постоянной изжоги часто бывает серьезное заболевание. При длительном воздействии кислоты на незащищенную слизистую оболочку пищевода развивается воспалительное заболевание – эзофагит. В некоторых случаях образуются эрозии и пептические язвы, которые могут вызвать кровотечение.
Частая причина изжоги – гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. У многих пациентов хроническое воспаление приводит к перерождению эпителия слизистой оболочки – синдрома Баррета и считается предраковым.
Признаками того, что пришло время обратиться к врачу:
- изжога продолжается в течение трех недель и более;
- изменения в образе жизни и лекарства не помогают;
- есть ощущение, что пища застревает в горле;
- потеря веса без причины;
- сильная боль в груди, которая похожа на сердечный приступ;
- рвота кровью.
Врач исключит опасные причины изжоги и предложит лечение.