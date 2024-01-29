Почему возникает изжога

В здоровом желудке из-за постоянного компонента желудочного сока – 0,3-0,5% соляной кислоты – создается кислая среда. В пищеводе кислотность близка к нейтральной.

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В норме обратному движению пищи препятствует круговая мышца – пищеводный сфинктер. При его ослаблении кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, возникает рефлюкс. Длительный контакт кислого желудочного сока со слизистой оболочки пищевода вызывает изжогу.

Что провоцирует изжогу

Изжога может возникать у любого человека. Часто нет очевидных причин ее возникновения. Появлению изжоги способствует:

нарушение режима питания;

нерегулярные приемы пищи;

переедание – оно приводит к ослаблению пищеводного сфинктера и провоцируют изжогу;

некоторая пища – жирные, острые блюда, копчености, кетчуп, цитрусовые, кофе, шоколад. Злоупотребление такой пищей может вызвать изжогу даже у здоровых людей;

некоторые лекарства, например, нестероидные противовоспалительные препараты;

вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем;

рефлюкс возникает из-за повышения внутрибрюшного давления;

лишний вес;

внешние факторы – тесная одежда, поднятие веса.

Как предотвратить изжогу

Соблюдение диеты и коррекция образа жизни поможет избавиться или уменьшить частоту приступов изжоги. Для этого надо избегать продуктов и напитков, способствующих изжоге – шоколада, кофе, жирной или острой пищи, а также алкогольных напитков.

Бросить курить. Табак стимулирует выработку желудочной кислоты и расслабляет мышцы между пищеводом и желудком, провоцируя кислотный рефлюкс. Постараться похудеть, если есть лишний вес. Не есть за 2 – 3 часа до сна. Не носить одежду, которая сдавливает талию.

Для облегчения симптомов врачи рекомендуют безрецептурные антациды. Лучше всего принимать их с едой или вскоре после еды.

Когда обращаться к врачу

Причиной постоянной изжоги часто бывает серьезное заболевание. При длительном воздействии кислоты на незащищенную слизистую оболочку пищевода развивается воспалительное заболевание – эзофагит. В некоторых случаях образуются эрозии и пептические язвы, которые могут вызвать кровотечение.

Частая причина изжоги – гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. У многих пациентов хроническое воспаление приводит к перерождению эпителия слизистой оболочки – синдрома Баррета и считается предраковым.

Признаками того, что пришло время обратиться к врачу:

изжога продолжается в течение трех недель и более;

изменения в образе жизни и лекарства не помогают;

есть ощущение, что пища застревает в горле;

потеря веса без причины;

сильная боль в груди, которая похожа на сердечный приступ;

рвота кровью.

Врач исключит опасные причины изжоги и предложит лечение.