Эстроген защищает женщин

В целом сердечно-сосудистые заболевания обычно возникают на 10 лет позже у женщин, чем у мужчин. Считается, что женщины в пременопаузе получают пользу от защитного действия эстрогена на сердечно-сосудистую систему. А прекращение менструаций и дальнейшее снижение уровня эстрогена может сделать женщин более уязвимыми к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Преждевременное менопауза поражает 1% женщин в возрасте до 40 лет. Предыдущие исследования выявили связь между преждевременной (до 40 лет) и ранней (до 45 лет) менопаузой и сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом, но доказательства только для сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий ограничены.

Новое исследование преждевременной менопаузы

В этом исследовании Медицинского колледжа Корейского университета в Сеуле изучалась связь между преждевременной менопаузой, возрастом менопаузы и сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий. Данные были получены от Корейской национальной системы медицинского страхования (NHIS), которая проводит медицинское обследование по меньшей мере каждые два года и охватывает 97% населения.

В исследовании приняли участие 1401175 женщин в постменопаузе в возрасте от 30 лет, которые прошли обследование NHIS в 2009 году. За участницами наблюдали до конца 2018 года о новой сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Преждевременно менопауза повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Была собрана информация о демографических показателях, поведении, состоянии здоровья и репродуктивных факторах. Возраст менопаузы классифицировали как менее 40 лет, от 40 до 44 лет, от 45 до 49 лет и 50 лет и старше. Около 28111 (2%) участниц имели в анамнезе преждевременную менопаузу. Оказалось, что они имели на 33% более высокий риск сердечной недостаточности и на 9% выше риск фибрилляции предсердий, чем те, у кого не было этого состояния.