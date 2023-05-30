Гиперсексуальность также называют сексуальной зависимостью или компульсивным расстройством сексуального поведения. Однако это не полноценный диагноз, вы не найдете его в МКБ-10 или DSM-5 классификации психических расстройств. Более того, нет данных, что зависимость от секса – это такая же зависимость, как от алкоголя или наркотиков. Это просто название, оно некорректно, но его часто используют.

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Это состояние, при котором человек испытывает постоянное и непреодолимое желание заниматься сексом или другой сексуальной активности, например мастурбировать. Казалось бы, что тут ужасного? Ведь хотеть секса нормально.

Но одно дело заниматься им искренне и переключаться на повседневные дела после, и совсем другое – хотеть его против своей воли и не получать удовольствия. Именно с этим сталкиваются люди с зависимостью от секса.

Как проявляется зависимость от секса

Четко сказать, какое сексуальное поведение – норма, а какое – отклонение, нельзя. Ведь сами психиатры еще не определились, считать ли гиперсексуальность диагнозом или нет. Согласно критериям МКБ-11 сексуальная зависимость – это когда мысли и действия в сексуальном плане поглощают жизнь человека и они его неподконтрольны.

Вот по каким признакам можно заподозрить сексуальную зависимость:

Сексуальные фантазии, влечения и связанное с этим поведение не контролируется.

Такое поведение занимает много времени и длится не менее полугода – эпизодическое повышение либидо и активное сексуальное поведение не считаются проявлениями гиперсексуальности.

Позывы к определенному сексуальному поведению возникают сами собой – когда человек занимается такой активностью, то ощущает сначала облегчение, а потом стыд и вину.

Гиперсексуальное поведение мешает жить и вредит здоровью человека – оно продолжает заниматься сексом, даже если рискует заразиться инфекцией или передать ее партнеру. А может тратить все деньги на услуги секс-работниц и влезать в долги.

Поведение мешает создавать или поддерживать стабильные романтические отношения.

Что делать зависимым от секса

Основная цель терапии – справиться с желанием, научиться сдерживать проблемное поведение и при этом сохранить радость и удовольствие от секса и отношений. При этом помогают лекарства, психотерапия и группы поддержки.

Лекарство. Антидепрессанты действуют на систему вознаграждения в мозге и подавляют желание у человека с зависимостью от секса. Также они снижают либидо. Еще сдерживают порывы заняться сексуальной активностью нормотимики. Однако подбирать препарат и дозировку нужно вместе с врачом-психиатром.

Психотерапия. Учит управлять своим поведением. При гиперсексуальности эффективными направлениями считают когнитивно-поведенческую и психодинамическую терапию, терапию принятия и ответственности.

Группа поддержки. Чаще они устроены по принципу 12-шаговой программы анонимных алкоголиков. В группах можно узнать больше о своем расстройстве, найти поддержку среди людей с такими же проблемами и предотвратить обострение состояния.