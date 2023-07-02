Итак, разбираемся, как овощи и фрукты способны влиять на наше настроение и самочувствие. Что говорят ученые и как применять эти знания в жизни.

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Что говорит наука

Вот несколько исследований, доказывающих пользу овощей и фруктов для психического здоровья.

Новое британское исследование, проведенное в 2023 году, подтвердило связь между частым потреблением фруктов и чувством расслабленности, уверенности и энергичности.

Австралийское исследование В 2022 году, где приняли участие более 4 тысяч женщин, показало, что те, кто потребляли по меньшей мере 5 порций овощей в день, имели на 19% низший риск развития депрессии на протяжении 15 лет , по сравнению с теми, кто съедал не больше одной порции. Что касается фруктов, то четыре порции против одной означали на 25% меньший риск депрессии.

, по сравнению с теми, кто съедал не больше одной порции. Что касается фруктов, то четыре порции против одной означали на 25% меньший риск депрессии. Метаанализ 18 исследований доказал, что на каждые 100 г потребленных овощей риск депрессии снижается на 3%.

Еще одно британское исследование обнаружило, что увеличение ежедневного потребления овощей и фруктов всего на одну порцию обеспечивает такое же улучшение психического здоровья, как 8 дней 10-минутных прогулок.

Почему фрукты и овощи положительно влияют на психическое состояние

Эксперты охарактеризовали это как "эффект замещения". То есть чаще потребление фруктов и овощей может оставить меньшее место в желудке для нездоровой пищи. Преимущества для психического здоровья также связаны с тем, что это клетчатка, а она в свою очередь может способствовать созданию более здорового микробиома.

Исследования показывают, что микробы кишечника влияют на депрессию и тревогу, поскольку микробиом человека влияет на выработку серотонина и регулирует воспаления, которые играют важную роль в психическом здоровье.